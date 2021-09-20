В Украине и Польше школьники негативно оценили дистанционную форму обучения

Большинство украинцев и почти половина поляков негативно относятся к дистанционному обучению в школах во время пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса в рамках проекта, финансируемого Национальным агентством академических обменов Польши (NAWA) под названием Выявление барьеров, препятствующих возвращению украинских и польских учеников в школы.

В рамках исследования учеников попросили оценить качество уроков онлайн. В обеих странах они оценили дистанционное обучение отрицательно:

46% — среди поляков;

51% — среди украинцев.

Положительно оценили:

40% среди поляков;

30% — среди украинцев.

Подавляющее большинство респондентов отметили, что уровень преподавания уроков в дистанционном формате ниже, чем при непосредственном пребывания в классах. Такого мнения придерживаются 65% польских респондентов и 57% — украинских.

В исследовании также был вопрос о том, чего ученики боятся больше всего при возвращении к традиционному школьному обучению. Одним из крупнейших барьеров для учеников обеих стран оказались неудобства, связанные с необходимостью рано вставать и добираться до школу — так ответили 34% польских и 36% украинских школьников.

На вопрос, какую бы школьники избрали форму обучения, если бы имели выбор, в обеих странах выбрали традиционную — 60% в Польше и 65% в Украине.

Ученики обеих стран отмечали об ухудшении различных аспектов здоровья, поэтому их спросили об отношении к вакцинации: в Польше — 22% учащихся указали, что они прививаются против Covid-19, тогда как в Украине — всего 2%.

Результаты исследования показали, что по большинству критериев для польских учеников дистанционное обучение было более доступным, чем для учеников украинских школ.

В Украине исследования школьников проводилось Киевским международным институтом социологии с 15 по 27 августа 2021 года. Опрошено 1 022 респондентов. В Луганской и Донецкой областях оно проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Источник: KIIS