В Украине и Польше школьники негативно оценили дистанционную форму обучения

Большинство украинцев и почти половина поляков негативно относятся к дистанционному обучению в школах во время пандемии коронавируса.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса в рамках проекта, финансируемого Национальным агентством академических обменов Польши (NAWA) под названием Выявление барьеров, препятствующих возвращению украинских и польских учеников в школы.
В рамках исследования учеников попросили оценить качество уроков онлайн. В обеих странах они оценили дистанционное обучение отрицательно:
- 46% — среди поляков;
- 51% — среди украинцев.
Положительно оценили:
- 40% среди поляков;
- 30% — среди украинцев.
Подавляющее большинство респондентов отметили, что уровень преподавания уроков в дистанционном формате ниже, чем при непосредственном пребывания в классах. Такого мнения придерживаются 65% польских респондентов и 57% — украинских.
В исследовании также был вопрос о том, чего ученики боятся больше всего при возвращении к традиционному школьному обучению. Одним из крупнейших барьеров для учеников обеих стран оказались неудобства, связанные с необходимостью рано вставать и добираться до школу — так ответили 34% польских и 36% украинских школьников.
На вопрос, какую бы школьники избрали форму обучения, если бы имели выбор, в обеих странах выбрали традиционную — 60% в Польше и 65% в Украине.
Ученики обеих стран отмечали об ухудшении различных аспектов здоровья, поэтому их спросили об отношении к вакцинации: в Польше — 22% учащихся указали, что они прививаются против Covid-19, тогда как в Украине — всего 2%.
Результаты исследования показали, что по большинству критериев для польских учеников дистанционное обучение было более доступным, чем для учеников украинских школ.
В Украине исследования школьников проводилось Киевским международным институтом социологии с 15 по 27 августа 2021 года. Опрошено 1 022 респондентов. В Луганской и Донецкой областях оно проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.
Источник: KIIS