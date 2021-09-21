Агро Газ Трейдинг выполнит условия договора с ОПЗ после стабилизации ситуации на рынке газа

Аномальный рост цен на газ на мировом рынке временно привел к невозможности обеспечивать поставки топлива на Одесский припортовый завод со стороны компании Агро Газ Трейдинг.

При этом АГТ, являющаяся с лета 2019 года поставщиком давальческого газа для ОПЗ, заявляет о готовности продолжать выполнять свои обязательства перед заводом после стабилизации ситуации на рынке газа. Об этом говорится в сообщении на сайте Агро Газ Трейдинг.

— 18 сентября 2021 года АО Одесский припортовый завод официальным письмом уведомил ООО Агро Газ Трейдинг о снижении объемов потребления природного газа до критического уровня вследствие получения от АО Одессагаз письма о прекращении (ограничении) газоснабжения. В то же время ООО Агро Газ Трейдинг, которое сотрудничает с АО Одесский припортовый завод с июля 2019 года, готово полностью выполнить условия давальческого договора и обеспечить производственные мощности завода сырьем после ожидаемой стабилизации ситуации на рынке газа. По состоянию на 20 сентября 2021 года, АО Одесский припортовый завод остановило цехи по производству карбамида и аммиака. Планируется, что за период пребывания завода в режиме простоя будут осуществлены текущие ремонты производственных агрегатов, что в дальнейшем позволит восстановить их работу в сжатые сроки и с минимальными материальными затратами, — сообщают в АГТ.

В АГТ заявляют, что компания выполнит свои контрактные обязательства как перед покупателями произведенной на ОПЗ продукции, так и перед самим заводом.

— ООО Агро Газ Трейдинг выполнит все обязательства по поставкам законтрактованных объемов карбамида и аммиака перед контрагентами компании. В то же время, несмотря на чрезвычайно неблагоприятную текущую конъюнктуру на международном и украинском рынках природного газа, ООО Агро Газ Трейдинг выполнит взятые на себя обязательства по действующему договору переработки в полном объеме с целью недопущения отображения негативных тенденций на рынках газа на трудовом коллективе АО Одесский припортовый завод, — сказано в сообщении АГТ.

За период двухлетнего сотрудничества с АГТ ОПЗ произвел 1,6 млн тонн карбамида и 175 тыс. тонн аммиака, свыше 90% продукции ОПЗ отправили на экспорт. АГТ и ОПЗ подписали давальческий договор в июле 2019 года.