В среду, 22 сентября, на большей части территории Украины прогнозируются дожди и осенняя прохлада.

Днем температура ожидается от +7 в западных и северных и до +14 в восточных и южных регионах. Ночью же синоптики прогнозируют от +3 на западе до +8 на востоке.

Подробнее о прогнозе погоды в регионах Украины по состоянию на среду, 22 сентября, читайте в материале Фактов ICTV.

Погода в регионах

В западных областях Украины ожидается существенное похолодание и дожди. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от +7 до +10 градусов, а ночью похолодает до отметок от +3 до +6.

В центральных регионах также будет холодно и по-осеннему дождливо. Днем воздух прогреется до отметок от +7 до +11, а ночью похолодает: +3 до +6 по Цельсию.

На севере страны, как и в других регионах, синоптики также ожидают прохладной погоды с дождями. Днем столбики термометров покажут от +7 до +10, а ночью – от +3 до +5.

Теплее всего будет в южных и восточных областях Украины – там ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем воздух прогреется от +9 до +14 градусов, а ночью синоптики прогнозируют похолодание до отметок от +5 до +9 по Цельсию.

Жителям Киева в среду, 22 сентября, рекомендуют взять с собой зонтики, поскольку в столице будет по-настоящему осенняя погода с дождями. Днем столбики термометров будут показывать от +7 до +9, а ночью – от +4 до +6 градусов.