grc.ua объявит список лучших компаний Украины

21 октября состоится кейс-конференция и церемония награждения Премии HR-бренд 2021. Организатор Премии HR-бренд – компания grc.ua.

Премия HR-бренд проходит уже 11-й год подряд. На кейс-конференции Премии HR-бренд 2021 будут представлены 55+ актуальных HR-кейсов от ведущих компаний Украины: только практический опыт, доказавший свою эффективность и результативность для бизнеса в условиях новой реальности.

В этом году проекты номинантов Премии HR-бренд посвящены достижениям компаний в таких направлениях:

трансформация HR-функции: общие центры обслуживания и автоматизация HR-процессов;

диджитальная рабочая среда;

построение систем мотивации и вознаграждения с использованием data-driven;

новые подходы к онлайн-обучения и развитию: онлайн-порталы, корпоративные системы обучения, е-learning-проекты, программы по развитию лидерства и обучения менеджеров;

привлечение талантов и их онбординг на дистанционке;

улучшение взаимодействия работников в условиях remote;

трансформация корпоративной культуры для повышения эффективности бизнеса;

реализации сервисного видения, UX-подходы в создании клиентского опыта работников;

HR-брендинг и HR-маркетинг в действии;

работа со студентами и талантливой молодежью: дуальное образование, программы стажировки, построение экосистем в работе со студентами, поддержка и развитие молодых талантов в Украине;

well-being проекты;

экологическое образование и социальная ответственность компаний;

благотворительные проекты и социальное волонтерство.

На кейс-конференции выступят представители компаний различных отраслей: FMCG, IT, агросектор, банки и финансовая отрасль, государственный сектор, консалтинг и аудит, легкая промышленность, медиа и PR, нефтегазовый сектор, тяжелая промышленность, телекоммуникационная отрасль, Retail, фармацевтическая отрасль, юридическая.

В программе кейс-конференции Премии также Q&A сессии, панельные дискуссии, выступления топ-менеджеров и HR-экспертов по актуальным вопросам people-менеджмента.

— Новая реальность усилила осознание того, что человеческий капитал — это главный актив любого бизнеса. В течение последних двух лет бизнес учится балансировать между бизнес-целями и потребностями людей, и строит в новых реалиях организацию будущего. Это новые ролевые модели, новое рабочее место, новые форматы занятости, новые подходы к обучению, развитию, коммуникации, привлечение и удержание талантов и создание вдохновляющего опыта взаимодействия, — прокомментировала Лариса Онипко, руководитель премии HR-бренд Украина, HR-эксперт grc.ua.

Лариса добавила, что самые успешные кейсы, демонстрирующие результативность человекоцентрических стратегий в действии, будут представлены в этом году на Премии HR-бренд.

Кейс-конференция будет проходить в гибридном формате, поэтому посмотреть презентацию кейсов можно будет как вживую, так и онлайн. Так же, как и присоединиться к церемонии награждения победителей, которая состоится сразу после кейс-конференции.

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Фото: grc.ua