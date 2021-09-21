Кабинет министров Украины предлагает направить в 2022 году 22 млрд грн на борьбу с пандемией Covid-19.

Об этом сообщил сегодня во время презентации госбюджета на 2022 год в Верховной Раде министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, в следующем году из государственного бюджета планируется выделить на борьбу с коронавирусом на 5 млрд грн больше, чем в текущем.

В целом же объем средств, который выделяется по программе медицинских гарантий (куда входит и Covid-пакет), в 2022 году вырастет на 34 млрд грн.

– В 2022 году беспрецедентно возрастает объем средств по программе медицинских гарантий – на 34 млрд грн, до 158 млрд грн. На борьбу с Covid-19 планируется направить ориентировочный ресурс в 22 млрд грн, что на 5 млрд грн больше, чем в этом году, — отметил Марченко.

Он уточнил, что на систему общественного здоровья и закупку вакцин от коронавируса для украинцев в госбюджете-2022 предусмотрели 6 млрд грн.

В целом же Кабмин предлагает заложить в проекте госбюджета на 2022 год 192,5 млрд грн на сектор здравоохранения. Эти средства будут направлены: на предоставление высокоспециализированной медицинской помощи и закупку лекарств; общественное здоровье и закупку вакцин; медицинское оборудование; трансплантацию и лечения за рубежом и топу подобное.

Марченко подчеркнул, что половина всех расходов госбюджета-2022 приходится на здравоохранение (13,1%), социальную защиту (22,3%) и образование (12,7%). Далее следует сектор обороны и общественного порядка (21,1%).

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Законопроект о госбюджете Украины на 2022 год Кабинет министров одобрил 15 сентября. Впервые этот документ был разработан на основе трехлетней бюджетной декларации, утвержденной на 2022-2024 годы.

Среди приоритетных сфер финансирования в Кабмине определили: здравоохранение, образование, поддержку ветеранов, усиление обороноспособности и безопасности государства, развитие инфраструктуры, цифровизацию.

Рост реального ВВП Украины закладывается на уровне 3,8%, а уровень инфляции, по прогнозам, составит 6,2%.

Курс национальной валюты прогнозируют на уровне 28,6-28,7 грн за доллар.

Среднемесячная заработная плата в следующем году составит 15 258 грн, а минимальная до конца года должна повыситься до 6 700 грн.

О ключевых показателях, которые закладывает правительство в госбюджет-2022, читайте в материале.