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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Провал на путях в Черновицкой области ликвидирован: движение поездов восстановлено

Провал на коліях у Чернівецькій області ліквідовано

В воскресенье, 19 сентября, из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне на перегоне Новоселица — Мамалыга. Поэтому поезд №118 Черновцы-Киев изменил маршрут. За двое суток железнодорожники устранили провал.

— Заканчиваем день хорошими новостями! Работы по восстановлению железнодорожных путей на участке Новоселица — Мамалыга завершены. Сегодня поезд №118 Черновцы — Чернигов будет курсировать по привычному маршруту, — сообщает Укрзализныця.

Для проверки отремонтированного участка пустили тестовый поезд, пока поезда будут курсировать здесь с ограниченной скоростью — до 25 км/ч.

19 сентября во районе карстовых пещер на перегоне Новоселица — Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне.

Поэтому поезд №118 Черновцы-Киев с отправлением из Черновцов в 19.46 изменил маршрут. До восстановления колеи его пустили через Залещики и Тернополь.

Фото: УЗ

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