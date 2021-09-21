В Кабинете министров Украины подготовили проект приказа об открытии детских комнат в учреждениях и организациях.

Документ разработали в Министерстве социальной политики.

Согласно проекту, детские комнаты планируют создавать для временного пребывания детей работников и посетителей. Предусмотрена организация досуга.

Дети в таких комнатах смогут находиться без сопровождения родителей либо в их присутствии, если возникнет необходимость.

Как отметили в министерстве, это должно создать условия для совмещения работниками и посетителями профессиональных и семейных обязанностей.

Детские комнаты смогут образовывать:

• Офис президента Украины;

• Верховная Рада Украины;

• Секретариат Кабинета министров Украины;

• центральные органы исполнительной власти;

• Офис генерального прокурора;

• органы судебной власти;

• местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Согласно документу Минсоцполитики, назначение детских комнат заключается в обеспечении временного пребывания детей, пока их родители работают или посещают учреждение по личным вопросам.

Пребывание детей в таких комнатах будет бесплатным и не может превышать 3 часа.

Для организации досуга планируют привлекать специалистов с педагогическим или психологическим образованием, опытом работы и общения с детьми (в частности с детьми с инвалидностью). Образовательные услуги и питание не предусмотрены.

Ради безопасного пребывания детей в детской комнате будут осуществлять видеонаблюдение.

В данный момент Министерство соцполитики обнародовало документ для общественного обсуждения.