В Кабинете министров Украины подготовили проект приказа об открытии детских комнат в учреждениях и организациях.
Документ разработали в Министерстве социальной политики.
Согласно проекту, детские комнаты планируют создавать для временного пребывания детей работников и посетителей. Предусмотрена организация досуга.
Дети в таких комнатах смогут находиться без сопровождения родителей либо в их присутствии, если возникнет необходимость.
Как отметили в министерстве, это должно создать условия для совмещения работниками и посетителями профессиональных и семейных обязанностей.
Детские комнаты смогут образовывать:
• Офис президента Украины;
• Верховная Рада Украины;
• Секретариат Кабинета министров Украины;
• центральные органы исполнительной власти;
• Офис генерального прокурора;
• органы судебной власти;
• местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.
Согласно документу Минсоцполитики, назначение детских комнат заключается в обеспечении временного пребывания детей, пока их родители работают или посещают учреждение по личным вопросам.
Пребывание детей в таких комнатах будет бесплатным и не может превышать 3 часа.
Для организации досуга планируют привлекать специалистов с педагогическим или психологическим образованием, опытом работы и общения с детьми (в частности с детьми с инвалидностью). Образовательные услуги и питание не предусмотрены.
Ради безопасного пребывания детей в детской комнате будут осуществлять видеонаблюдение.
В данный момент Министерство соцполитики обнародовало документ для общественного обсуждения.