Общественный транспорт Киев – какие нарушения на маршрутах зафиксировали инспекторы

В Киеве инспекторы обновленной коммунальной службы перевозок составили акты и вынесли предупреждение перевозчикам на четырех из пяти проверенных маршрутов.

О результатах первой за последние семь лет проверки работы столичных перевозчиков отчитался заместитель главы Киевской горадминистрации Константин Усов.

Инспекторы проверили маршруты №№150, 155, 157, 525 и 192. Избежать наказания удалось только последнему.

155-й маршрут проверяли внепланово после жалобы одного из граждан на то, что автобус приходится ждать очень долго.

– За два часа проверки мы его действительно еле дождались, хотя допустимый интервал между прибытиями на остановку – 15 минут. Оказалось, что вместо 10 автобусов на маршруте ездит всего 2, – отмечает Константин Усов.

525-й, продолжает дальше заместитель председателя КГГА, не считает нужным цеплять позади трафарет с номером маршрута.

– Люди, которые подходят к автобусу, должны сами догадаться, их это маршрут или нет. 150-й, наши красавчики Volvo Hybrid, – выехали вообще безо всяких документов. Из двух автобусов инспекторы были вынуждены высаживать пассажиров, возвращать деньги за проезд и организовывать резервный автобус, чтобы довезти людей до места назначения. 157-й просто сбежал. Увидев инспекторов, водитель сделал вид, что он тут просто катается мимо, – возмущается чиновник.

Сейчас городские власти намерены заменить транспорт, курсирующий в Киеве, на полноценный, полноразмерный и комфортный.

Делали вид, что просто катаются: в КГГА сообщили о первых перевозчиках-нарушителях / 7 фотографий

Новые инспекторы должны проверить 1 477 маршруток и 323 коммунальных автобуса.

– Зайдут в каждую, – обещает Константин Усов. – А тем, кто сегодня получил акты, город законно дает один шанс исправиться. Через две недели увидим, какие выводы они сделают.

Инспекторы Коммунальной службы перевозок начали работать 17 сентября. Они будут следить за тем, как на маршрутах соблюдаются новые стандарты пассажирских перевозок.

Источник: Константин Усов

Фото: Константин Усов