На Хортице, которую обновляют в рамках Большой стройки, установят уникальный арт-объект Круг

На острове Хортица, где в этом году стартовали масштабные работы по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка, в канун 14 октября планируется открыть уникальный арт-объект, получивший название Круг. Его появление станет финалом работ на Хортице в этом году.

Об этом рассказал творческий руководитель коллектива авторов арт-объекта Богдан Кривошея.

Круг — это большое металлическое кольцо с постаментом высотой 7 м.

— Задача была создать арт-объект максимально универсальный без однозначной трактовки. Поэтому решили взять круг, как главный символ. Это одна из самых совершенных фигур, бесконечная энергия, это круг единения. Каждый сможет найти свой смысл арт-объекта, — объяснил Кривошея.

Инсталляция будет установлена под таким углом к солнцу, что можно будет ловить особые природные моменты. В зависимости от восхода или захода солнца можно будет ловить его в себе, задерживать лучи, не только наблюдать за красотой вокруг, но и быть соучастником действа.

Авторы арт-объекта уверены, что Круг на Холме с флагштоком станет местом притяжения туристов и именно с этой точки будет начинаться знакомство с островом.

Реконструкция Хортицы проходит при взаимодействии государственной власти с Группой Метинвест, благодаря которой на Хортице на октябрьские праздники, в частности, полноценно заработает лазерное шоу.

Первая леди Елена Зеленская во время недавнего визита на Хортицу заявила, что остров станет первым в Украине безбарьерным туристическим объектом, где философия безбарьерности будет раскрыта в разных смыслах – от инклюзивного ландшафтного подъема до современной организации музейного пространства.