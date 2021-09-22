Перевод госуслуг в цифру позволит в кратчайшие сроки синхронизироваться с ЕС – Шмыгаль

Правительство Украины планирует перевести все государственные услуги в цифровую форму.
Об этом заявил в среду, 22 сентября, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.
По его мнению, такое решение позволит в кратчайшие сроки преодолеть бюрократические механизмы, поскольку является самым продуктивным.
— На практике – это отсутствие барьеров для электронной торговли между Украиной и ЕС или использования электронной цифровой подписи во внешнеэкономической деятельности. Все это позволит ускорить развитие и использование технологий CardID, BankID, MobileID, — подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, Кабмин уже утвердил четыре законопроекта об электронной идентификации и электронных услугах, цель которых, в частности, внедрение Украины в Единый цифровой рынок ЕС.
Чиновник отметил, что электронные подписи и электронные печати в скором времени должны стать для бизнеса обыденностью.
Источник: Кабмин
Фото: Кабмин