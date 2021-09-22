Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

Перевод госуслуг в цифру позволит в кратчайшие сроки синхронизироваться с ЕС – Шмыгаль

Засідання Кабміну

Правительство Украины планирует перевести все государственные услуги в цифровую форму.

Об этом заявил в среду, 22 сентября, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

По его мнению, такое решение позволит в кратчайшие сроки преодолеть бюрократические механизмы, поскольку является самым продуктивным.

— На практике – это отсутствие барьеров для электронной торговли между Украиной и ЕС или использования электронной цифровой подписи во внешнеэкономической деятельности. Все это позволит ускорить развитие и использование технологий CardID, BankID, MobileID, — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, Кабмин уже утвердил четыре законопроекта об электронной идентификации и электронных услугах, цель которых, в частности, внедрение Украины в Единый цифровой рынок ЕС.

Чиновник отметил, что электронные подписи и электронные печати в скором времени должны стать для бизнеса обыденностью.

Читайте
В приложении Дія появились небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года

Источник: Кабмин

Фото: Кабмин

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка