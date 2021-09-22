Начальная школа (1-4 классы), детсады и специальные учебные заведения будут работать в Украине независимо от того, какая зона карантина будет действовать в стране.

Об этом сообщил сегодня во время заседания Кабинета министров министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Он напомнил, что с 00:00 23 сентября на всей территории Украины вводится желтый уровень эпидемической опасности.

В связи с этим посещение учебных заведений в желтой зоне будет разрешено только при условии наличия не менее чем у 80% работников одного из следующих документов:

• желтого Covid-сертификата, подтверждающего вакцинацию одной дозой вакцины от коронавируса, что генерируется через портал Дия;

• зеленого Covid-сертификата, подтверждающего полный курс вакцинации, который тоже генерируется через Дию;

• международного свидетельства о вакцинации, который выдается семейным врачом или врачом, который проводил прививки после полного курса вакцинации;

• справки по форме 063, которая выдается врачом, который проводил вакцинацию.

— Если в учебном заведении менее 80% работников, имеющих один из перечисленных документов, то обучение в нем должно продолжаться с использованием технологий дистанционного обучения. Образовательный процесс будет продолжаться в дистанционном формате и не должен прекращаться, — отметил Шмыгаль.

В то же время будут продолжат работать оффлайн независимо от уровня эпидемической опасности:

• учреждения дошкольного образования (детские сады);

• специальные заведения общего среднего образования;

• начальная школа (1 — 4 классы заведений общего среднего образования).

Шкарлет отметил, что воспитанники учреждений дошкольного образования (детских садов), начальной школы и специальных учебных заведений требуют непосредственного контакта с педагогами.

Соответствующие изменения будут внесены в карантинное постановление №1236.

Новость дополняется…