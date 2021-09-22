Начальная школа (1-4 классы), детсады и специальные учебные заведения будут работать в Украине независимо от того, какая зона карантина будет действовать в стране.
Об этом сообщил сегодня во время заседания Кабинета министров министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
Он напомнил, что с 00:00 23 сентября на всей территории Украины вводится желтый уровень эпидемической опасности.
В связи с этим посещение учебных заведений в желтой зоне будет разрешено только при условии наличия не менее чем у 80% работников одного из следующих документов:
• желтого Covid-сертификата, подтверждающего вакцинацию одной дозой вакцины от коронавируса, что генерируется через портал Дия;
• зеленого Covid-сертификата, подтверждающего полный курс вакцинации, который тоже генерируется через Дию;
• международного свидетельства о вакцинации, который выдается семейным врачом или врачом, который проводил прививки после полного курса вакцинации;
• справки по форме 063, которая выдается врачом, который проводил вакцинацию.
— Если в учебном заведении менее 80% работников, имеющих один из перечисленных документов, то обучение в нем должно продолжаться с использованием технологий дистанционного обучения. Образовательный процесс будет продолжаться в дистанционном формате и не должен прекращаться, — отметил Шмыгаль.
В то же время будут продолжат работать оффлайн независимо от уровня эпидемической опасности:
• учреждения дошкольного образования (детские сады);
• специальные заведения общего среднего образования;
• начальная школа (1 — 4 классы заведений общего среднего образования).
Шкарлет отметил, что воспитанники учреждений дошкольного образования (детских садов), начальной школы и специальных учебных заведений требуют непосредственного контакта с педагогами.
Соответствующие изменения будут внесены в карантинное постановление №1236.
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