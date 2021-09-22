Верховная Рада Украины приняла постановление, которым поручила правительству осуществить комплексный анализ обеспечения украинцев жильем.

Соответствующий документ №5251 поддержали 343 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к постановлению, Конституция Украины гарантирует, что граждане, которые нуждаются в социальной защите, могут получить жилье от государства и органов местного самоуправления бесплатно или за доступную плату. Речь идет о лицах, состоящих на квартирном учете

В то же время фактически уже годами не решалась проблема обеспечения жильем, и даже те граждане, которые находятся в начале очереди, до сих пор ничего не получили.

Как пояснила, представляя постановление, глава Комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова, шагом к решению проблемы может стать формирование единой очереди на жилье в Украине (поскольку сейчас их существует несколько).

Своим постановлением нардепы поручили Кабинету министров в трехмесячный срок собрать информацию и осуществить комплексный анализ состояния обеспечения граждан Украины жильем по категориям.

Такой анализ должен проводиться как в разрезе областей, городов, территориальных общин, так и в целом по стране. К анализу будут привлечены Министерство развития общин и территорий, Государственная служба статистики, Министерство цифровой трансформации, облгосадминистрации.

В рамках анализа Кабмин должен установить:

• количество граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и находятся на квартирном, социальном квартирном жилом учете;

• потребность в средствах для обеспечения граждан жильем (с учетом средней стоимости жилья на определенной территории);

• сроки пребывания на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

• динамику движения жилищной очереди по годам, начиная с 1991 года;

• статистику получение жилья украинцами за последние 10 лет.

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По итогам анализа Кабмин должен подготовить законопроекты для обеспечения реализации права украинцев на жилье и подать в Верховную Раду.

В начале августа Кабинет министров утвердил условия, по которым Украинская финансовая жилищная компания (Укрфинжитло) может предоставлять гражданам ипотечные кредиты и финансовый лизинг. О категориях граждан и условиях получения квартиры или дома в ипотеку либо на условиях лизинга – читайте в материале.