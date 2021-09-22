В Черкассах вручили денежные сертификаты родителям, чьи дети родились в День города

В Черкассах родители, дети которых родились в День города 18 сентября 2021 года, получили по 10 тыс. грн. Денежные сертификаты вручил городской голова Анатолий Бондаренко.

В этот день в городе родились четверо малышей – трое мальчиков и одна девочка.

– Первым 18 сентября на свет появился мальчик в 10.05, четвертый ребенок, тоже мальчик, – в 15.40, – отмечает мэр города.

Вручение сертификатов состоялось в городском совете, перед заседанием исполнительного комитета.

– С удовольствием поздравил родителей новорожденных граждан нашего города и передал им денежные сертификаты на 10 тыс. грн. Искренне желаю счастливым семьям гармонии, только добрых событий и сил в воспитании. Пусть дети в ваших семьях растут здоровыми, любознательными и всегда радуют своих родителей, – отметил городской голова.

На награждение родителей младенцев, чьи дети родятся в День города, городской совет 16 сентября выделил 150 тыс. грн. Для этого внесли изменения в бюджет города на 2021 год.

Не все депутаты одобрили такое решение, отметив, что это является дискриминацией других малышей. Возмутились фактом награждения и многие пользователи соцсетей.

В Черкассах родителям рожденных в День города детей вручили по 10 тыс. грн / 4 фотографии

Под постом городского главы Черкасс о вручении сертификатов отзывы были преимущественно положительные.

Источник: Анатолий Бондаренко

Фото: Анатолий Бондаренко