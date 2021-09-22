Украина и Перу взаимно отменили краткосрочные визы для своих граждан

Гражданам Украины и Перу больше не потребуется оформлять краткосрочные визы для путешествия в одну из стран.

Соответствующее соглашение между двумя государствами в среду, 22 сентября, утвердил Кабинет министров Украины.

Теперь граждане обоих стран смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию государства-партнера.

Кроме того, украинцы смогут находится Перу на протяжении 90 дней из 180 и наоборот.

Соответствующее соглашение было еще в июле подписано министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и послом Перу в Украине и Польше Альберто Эфраином Уилфредом Саласом Бараоной.

При этом на положение о разрешении украинским туристам без оформления виз посещать Перу на протяжении 183 дней, которое в одностороннем порядке было принято Лимой в 2003 году, новый документ не повлияет, сообщили в МИД.

Читайте Украина договорилась о безвизе с Республикой Маврикий

Напомним, в июле стало известно о возможности введения безвизового режима между Украиной и Китаем.

Эту тему обсуждал президент Владимир Зеленский с председателем КПК Си Цзиньпином в ходе их первого телефонного разговора.

Кроме того, украинский лидер выразил заинтересованность украинских производителей в наращивании экспорта своих товаров в Китай.