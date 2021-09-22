В четверг, 23 сентября, в Украине будет самая холодная погода во всей Европе.

Об этом в среду, 22 сентября, на своей странице в социальной сети Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Холоднее всего будет в Харьковской, Тернопольской и Хмельницкой областях – там температура будет колебаться в пределах от +6 до +10 по Цельсию.

При этом в западных областях ожидается потепление, там столбики термометров днем покажут от 9 до 13 градусов тепла.

Теплее же всего будет на юге Украины, а также в Луганской и Донецкой областях. Там ожидается от +10 до +15.

Кроме того, 23 сентября Киев станет самой холодной столицей Европы – там синоптики прогнозируют до 9 градусов тепла, а также небольшой дождь и сильную облачность.

Украина станет самой холодной страной Европы 23 сентября — Диденко / 2 фотографии

Ближайшей ночью по всей стране возможны заморозки на почве, а в Карпатах – и вовсе мокрый снег.

По прогнозу Диденко, в пятницу ожидается дождливая погода на большей части территории Украины, только на западе страны будет сухо, однако ожидается сырая погода с туманом.