В Украине ожидаются заморозки и пожарная опасность — ГСЧС

В Украине ожидаются заморозки и пожарная опасность 22-23 сентября. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, ночью 22 сентября в западных областях, 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3° (первый уровень опасности, желтый).

В Киевской области ночью 23 сентября по области на поверхности почвы заморозки 0-3° (первый уровень опасности, желтый).

Кроме этого, синоптики прогнозируют, что 22-23 сентября в Винницкой, большинстве южных областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, сегодня на большей части территории Украины прогнозируются дожди и осенняя прохлада.

Днем температура ожидается от +7 в западных и северных и до +14 в восточных и южных регионах. Ночью же синоптики прогнозируют от +3 на западе до +8 на востоке.