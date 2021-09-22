Погода на 22 сентября в Украине — прогноз погоды на завтра

В четверг, 23 сентября, в Украине ожидается по-осеннему пасмурная погода, а в северных, центральных и восточных областях возможны осадки. Лишь на юге страны ожидается переменная облачность.

Температура будет колебаться от +8 в Чернигове до +15 в Ужгороде, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Подробнее о погоде в Украине на четверг, 23 сентября, читайте в материале Фактов ICTV.

Погода в регионах

На западе страны ожидается существенная облачность, а ночью эту часть Украины накроют дожди. Температура днем будет колебаться в пределах от +12 до +15, а ночью – от +4 до +6 по Цельсию.

В центральных областях будет постоянно дождить. Днем воздух прогреется до показателей +9 — +13, а ночью похолодает — +4 — +7 градусов.

На север Украины также придет полноценная осенняя погода – и днем, и ночью будет пасмурно и ожидаются постоянные дожди. Днем столбики термометров покажут от +8 до +10, а ночью – от +3 до +6 по Цельсию.

На востоке синоптики тоже прогнозируют дождливую погоду и существенную облачность. Днем ожидаются температурные показатели на уровне от +10 до +14, а ночью – от +5 до +8 градусов.

Теплее всего будет в южных областях страны, где прогнозируется переменная облачность без осадков – дожди возможны лишь в Крыму. Температура там будет колебаться от +12 до +15 днем, а ночью столбики термометров покажут отметки от +6 до +8 по Цельсию.

В Киеве синоптики ожидают пасмурную погоду – как днем, так и ночью в столице будут идти дожди. Температура днем прогнозируется на уровне +9 — +11, а ночью — +4 — +6.

Напомним, ранее народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что Украина в четверг, 23 сентября, будет самой холодной страной Европы, а Киев – самой холодной столицей.

Она спрогнозировала, что в большинстве регионов страны будет идти дождь, однако западные области ожидает небольшое потепление.

При этом, по ее словам, в ночь с четверга на пятницу в Карпатах возможно выпадение мокрого снега.