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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

16 млн грн убытков: на Николаевщине сообщили о подозрении в халатности экс-чиновнику ОГА

16 млн грн убытков: на Николаевщине сообщили о подозрении в халатности экс-чиновнику ОГА

Бывший чиновник Николаевской областной госадминистрации во время своего пребывания на должности вместе с директорами коммунального и частного предприятий при закупке электронных учебников нанесли бюджету ущерб почти на 16 млн грн.

В течение 2017-2019 годов директор департамента ОГА и руководители предприятия-поставщика заключили договор на получение услуг.

Речь идет о доступе к платформам э-сервисов школы, электронных учебников и пособий для учеников школ Николаевской области.

Однако на самом деле полученные услуги не соответствовали указанным в официальных документах. Чиновники подписали бумаги, не проверив всю информацию.

На основе этих документов из бюджета перечислили 16 млн грн за выполнение работ. В ходе расследования стало известно, что большинство приобретенных электронных сервисов вообще не использовали из-за того, что они не соответствовали программе.

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В электронных книгах не было нужного функционала. В электронных пособиях не было мультимедийных и интерактивных функций, которые должны были быть. В свою очередь это были отсканированные цифровые книги.

Следователи сообщили о подозрении экс-чиновнику ОГА и руководителю коммунального предприятия о подозрениях статье 367 (Служебная халатность), а руководителю частного общества по статье 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия для избрания подозреваемым меры пресечения и наложения ареста на имущество.

Источник: Нацполиция

Фото: Pexels

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