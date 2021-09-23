Бывший чиновник Николаевской областной госадминистрации во время своего пребывания на должности вместе с директорами коммунального и частного предприятий при закупке электронных учебников нанесли бюджету ущерб почти на 16 млн грн.

В течение 2017-2019 годов директор департамента ОГА и руководители предприятия-поставщика заключили договор на получение услуг.

Речь идет о доступе к платформам э-сервисов школы, электронных учебников и пособий для учеников школ Николаевской области.

Однако на самом деле полученные услуги не соответствовали указанным в официальных документах. Чиновники подписали бумаги, не проверив всю информацию.

На основе этих документов из бюджета перечислили 16 млн грн за выполнение работ. В ходе расследования стало известно, что большинство приобретенных электронных сервисов вообще не использовали из-за того, что они не соответствовали программе.

В электронных книгах не было нужного функционала. В электронных пособиях не было мультимедийных и интерактивных функций, которые должны были быть. В свою очередь это были отсканированные цифровые книги.

Следователи сообщили о подозрении экс-чиновнику ОГА и руководителю коммунального предприятия о подозрениях статье 367 (Служебная халатность), а руководителю частного общества по статье 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия для избрания подозреваемым меры пресечения и наложения ареста на имущество.