С 27 сентября родильные дома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат бэби-боксы.
Соглашение на закупку 53 тыс. комплектов Пакетов малыша Министерство социальной политики заключило с победителем тендера – компанией Скай Трейд Украина.
Благодаря тендерному предложению сэкономят 63 млн грн государственных средств.
– Почти год мамочки Украины ожидали возвращения бэби-боксов в роддомы. И вот долговременные тендерные процедуры по закупке наконец закончены. Первые пакеты уже собраны и ждут отправки, – сообщают в пресс-службе Пакета малыша.
Заключенное соглашение с поставщиком “боксов” будет действовать до конца 2021 года. В начале 2022 года Минсоцполитики проведет новый тендер.
Программа Пакет малыша – это набор для ухода за новорожденным, который родителям выдают в роддоме.
Основали программу еще в 2018 году. Стоимость и наполнение набора менялись на протяжении этого времени.
Сейчас стоимость Пакета малыша – это три прожиточных минимума для детей до 6 лет, то есть 5 763 грн. За законопроект №5064, который это регулирует, депутаты проголосовали 30 марта 2021 года.
12 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Источник: Громадське
Фото: Минсоцполитики