С 27 сентября родильные дома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат бэби-боксы.

Соглашение на закупку 53 тыс. комплектов Пакетов малыша Министерство социальной политики заключило с победителем тендера – компанией Скай Трейд Украина.

Благодаря тендерному предложению сэкономят 63 млн грн государственных средств.

– Почти год мамочки Украины ожидали возвращения бэби-боксов в роддомы. И вот долговременные тендерные процедуры по закупке наконец закончены. Первые пакеты уже собраны и ждут отправки, – сообщают в пресс-службе Пакета малыша.

Заключенное соглашение с поставщиком “боксов” будет действовать до конца 2021 года. В начале 2022 года Минсоцполитики проведет новый тендер.

Программа Пакет малыша – это набор для ухода за новорожденным, который родителям выдают в роддоме.

Основали программу еще в 2018 году. Стоимость и наполнение набора менялись на протяжении этого времени.

Сейчас стоимость Пакета малыша – это три прожиточных минимума для детей до 6 лет, то есть 5 763 грн. За законопроект №5064, который это регулирует, депутаты проголосовали 30 марта 2021 года.

12 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Громадське

Фото: Минсоцполитики