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Юлія Захарченко |

Дневные дожди и сильный ветер: погода в Украине 24 сентября

Дневные дожди и сильный ветер: погода в Украине 24 сентября

В течение пятницы, 24 сентября, погода на всей территории Украины будет дождливой. По данным Укргидрометцентра, ливни продолжатся даже ночью.

Осадки ожидаются во всех городах Украины. Среди них — Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Полтава, Днепр, Запорожье, Донецк, Луганск, Симферополь, Херсон, Николаев, Одесса.

Погода на 24 сентября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Дожди нагрянут в Кропивницкий, Черкассы, Винницу, Житомир, Хмельницкий, Черновцы, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно, Луцк, Львов и Ужгород.

По данным Укргидрометцентра, осадки местами могут быть сильными. Синоптики предупредили о похолодании и призвали украинцев одеваться как можно теплее.

Погода на 24 сентября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В западных и северных областях Украины температура воздуха будет достигать от +11 до +14 градусов по Цельсию.

Погода на 24 сентября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода других регионах Украины будет еще холоднее. На юге, востоке и в центре страны столбики термометра достигнут от +9 до +12 градусов.

Погода на 24 сентября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Кроме этого, ожидается холодный ветер — его скорость будет достигать 7-12 м/с, а ливни ночью продолжатся в северных, западных и центральных областях Украины.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pexels

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