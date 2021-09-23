В Киеве усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер желтой зоны. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

— С 23 сентября во всей стране введен желтый уровень эпидопасности. Как городская власть мы обеспечиваем усиленный контроль за соблюдением ограничительных мер в столице. Но должны действовать и на предупреждение распространения болезни, чтобы избежать локдауна и обеспечить функционирование города в обычном режиме. Для этого, в частности, активизируем процесс вакцинации, — отметил Николай Поворозник.

Он добавил, что постоянные пункты прививок будут размещены в учебных заведениях, а также будут организованы выездные мобильные прививочные сессии. На вакцинацию будут приглашать не только педагогов, но и их родственников и родственников тех, кто посещает учебные заведения.

Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Какие запреты действуют в Киеве с 23 сентября?

массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м или более двух третей мест;

деятельность кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью залов более двух третей или 50% мест;

заполненность спортзалов и фитнес-центров более чем одно лицо на 10 кв. м;

работа учебных заведений, где менее 80% работников имеют желтый или зеленый сертификат вакцинации;

размещение посетителей кафе и ресторанов на расстоянии менее чем 1,5 м между столами и более четырех человек за столом (без учета детей до 18 лет);

деятельность хостелов.

Ограничения не применяются, если более 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий (кроме лиц до 18 лет, — Ред.) имеют желтый или зеленый Covid-сертификат.

С 23 сентября запрещено: находиться в общественных местах, транспорте без одетых защитных масок; находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации.

Больше о том, что предусматривает желтая зона карантина, какие заведения закроют и каковы привилегии для вакцинированных — в материале Фактов ICTV.