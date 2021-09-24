В Закарпатской области около 47% образовательных учреждений перешли на дистанционную форму обучения после введения в Украине желтой зоны карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации.

Всего в области работает 607 школ. Из них 332 заведения продолжат работу в офлайн-режиме, а 244 — перешли на дистанционное обучение.

Как объяснила директор департамента образования Закарпатской ОГА Марьяна Марусинець, эти учебные заведения не имеют достаточного количества вакцинированных работников.

По словам Марусинець, с переходом на онлайн-обучение в таком режиме также работают практические психологи, социальные педагоги, ассистенты учителя (при необходимости), воспитатели группы продленного дня.

С 23 сентября Украина перешла в желтую зону карантина. В соответствии с новыми ограничениями школы смогут работать в очном формате при условии, если минимум 80% работников вакцинированы хотя бы одной дозой. Для подтверждения этого факта принимаются международные свидетельства и Covid-сертификаты.

Однако смогут продолжить работать в обычном режиме независимо от зоны карантина и количества вакцинированных лиц — детские сады, специальные заведения общего среднего образования и начальная школа (1-4 классы).

Что предусматривает желтая зона карантина, какие ограничения применяют и какие привилегии для вакцинированных — читайте в нашем материале.

Джерело: Закарпатская ОГА