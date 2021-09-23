Новая почта готовится к высокому сезону и дополнительно набирает 2500 сотрудников на должности операторов отделений, курьеров и грузчиков на сортировочные терминалы. Компания предлагает всем новым сотрудникам долгосрочное сотрудничество.

— Это не сезонная работа, все сотрудники будут оформлены в штат и остаются работать с нами на постоянной основе. Каждый работник Новой почты имеет официальное трудоустройство, стабильную зарплату и бесплатную медицинскую страховку, — говорит HRD Новой почты Нина Масюк.

Нина добавляет, что для сотрудников сортировочных терминалов у них предусмотрен трансфер, бесплатные обеды и проживание.

Больше узнать о вакансиях в Новой почте можно по ссылке https://novaposhta.ua/all_jobs или по телефону: 067 000 00 25

Для Новой почты высокий сезон начинается уже в октябре и продолжается до Нового года. Именно на этот период приходится большое количество покупок из украинских интернет-магазинов и из-за рубежа.

Объемы поставок растут на 30-50% по сравнению с летними месяцами. Ведь это время акционных предложений Черной пятницы, закупки подарков для близких и родных к новогодне-рождественским праздникам.

Новая почта дополнительно набирает 2500 сотрудников по всей Украине / 3 фотографии

Группа Новая почта предоставляет клиентам — как бизнесу, так и частным лицам — полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В Группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе Новая почта, Новапей и Новая почта Глобал.

Новая почта — лидер логистического рынка, который обеспечивает легкую доставку каждому клиенту — в отделение, почтоматы, по адресу — и позволяет тысячам предпринимателей создавать и развивать бизнес не только в Украине, но и за рубежом.

Сеть компании насчитывает более 8700 отделений по всей Украине, а количество отправлений только за 2020 год превысило 327 млн. Новапей — небанковское финансовое учреждение, благодаря которому клиенты компании могут осуществлять денежные переводы и операции с электронными деньгами.

Новая почта Глобал развивает международную партнерскую сеть, чтобы предоставлять клиентам услуги по экспресс-доставке не только в Украине, но и за рубежом.

Группа Новая почта работает с соблюдением всех норм украинского законодательства. За 2020 год Группа перечислила в бюджет страны 5 млрд грн налогов и сборов.

Подробнее о продуктах и ​​услугах на сайте: https://novaposhta.ua/