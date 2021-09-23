О поборах в школах и детсадах не понаслышке знают все, у кого есть дети. Те, кто отказывается сдавать средства на нужды группы, класса или школы, часто становятся жертвами травли.

Факты ICTV вместе с экспертами решили выяснить, как действовать в случаях, когда у вас вымогают деньги, как отстаивание прав сказывается на психологическом состоянии детей и почему в классе, где есть буллинг, травмируется весь коллектив, а не только его жертва.

Кто отвечает за надлежащие условия в учебных заведениях

За надлежащие условия в школах, оборудование и ремонты отвечают местные власти.

Любые работы должен проводить владелец. А это – территориальные общины в городах, областях.

– Ни администрация школы, ни учителя не могут требовать от родителей каких-то взносов или прямого участия в ремонте – срочном или плановом, – объясняет в комментарии Фактам ICTV управляющий партнер юридической компании Арес Роман Чумак.

Нормативная база

Согласно статье 53 Конституции Украины, полное общее среднее образование является обязательным и бесплатным.

Еще в 2018 году всем руководителям общеобразовательных учреждений, местных управлений и департаментов образования МОН направило письмо-разъяснение №1/11-8477 от 10.08 2018 года О бесплатности получения полного общего среднего образования.

– В документе указано, что любые формы давления на родителей по уплате средств или приобретению чего-либо – незаконны, – отмечает управляющий партнер юридической компании Арес.

Есть еще одно письмо-разъяснение от Минобразования – №1/9-201 от 08.04 2020 года относительно насущных вопросов внедрения Закона Украины О полном общем среднем образовании.

– Там отмечается бесплатность получения школьного образования и то, что ни один участник образовательного процесса не должен подвергаться дискриминации за отказ от участия в благотворительной поддержке заведения, – добавляет юрист.

Какие права есть у родителей

Родители имеют право делать запросы по любым вопросам, связанным с образованием своего ребенка, в том числе и о формировании бюджетных запросов учебного заведения к своему учредителю.

Кроме того, в статье 30 закона Об образовании говорится о том, что все учебные заведения должны формировать открытые и общедоступные ресурсы с информацией о своей деятельности и обнародовать такую информацию.

– Если своего сайта нет, эта информация должна быть на ресурсах балансодержателя, то есть местного органа управления образования. Информация о финансировании также может размещаться в помещении школы на специальных информационных досках, – объясняет эксперт.

Юрист уверяет: администрация не имеет права отказать родителям в предоставлении этой информации.

– Если директор отказывается предоставить такую информацию, родители имеют право обратиться в местный орган управления образования с этим запросом, – говорит Роман Чумак.

Куда обращаться в случае давления

Первым делом юрист советует известить директора школы.

– Лучше сделать это письменно: подготовить заявление в двух экземплярах, изложить в нем суть нарушения, максимально усилив его доказательствами того, что на вас давят, и назвав нормы закона, которые нарушаются, – рассказывает Роман Чумак.

Заявление должны зарегистрировать, поставить на нем входящий номер и один экземпляр вернуть заявителю.

Кроме того, нужно попросить сообщить о рассмотрении заявления.

Если давление усиливается

Если ничего не меняется и давление только усиливается, стоит писать жалобу в управление образования о том, что дирекция не сделала ничего, чтобы исправить ситуацию.

– На этом этапе возможно заседание комиссии, которая будет рассматривать жалобу (на заседании может присутствовать и сам заявитель). Нет результата и на этом этапе – можно обращаться в медиа, в Государственную службу качества образования Украины, к образовательному омбудсмену (в целом, это можно сделать и раньше, вместе с первыми шагами). Можно писать заявление в полицию о вымогательстве средств, – советует юрист.

Как действовать, если из-за противодействия поборам ребенка начали травить

– Если ребенок страдает от насмешек или травли других детей, ответственность учителя – решить эту ситуацию. Он должен наладить доброжелательную атмосферу в классе, проводить разъяснительные беседы с детьми, которые дразнят одноклассников. Если учитель не выполняет этих обязанностей должным образом, на него можно написать жалобу о буллинге в администрацию школы, – рассказывает о последовательности действий юрист.

Эксперт советует выпытать у ребенка как можно больше подробностей, выяснить обстоятельства относительно причиненного вреда, удостовериться, что вы отделяете факты от эмоций.

– Буллинг отличается от временного конфликта систематичностью, повторяемостью неприемлемых действий, наличием человека, на которого направляется длительная агрессия, – разъясняет Роман Чумак.

Управление образования должно рассмотреть такое заявление в течение трех дней, а через 10 дней комиссия должна дать заключение по ситуации.

Если факт буллинга подтверждается, будет отвечать либо сам школьник, либо его родители (в зависимости от возраста).

За такие действия предусмотрен штраф или общественные работы.

Что писать в заявлении по факту травли

Заявление должно содержать четкое и подробное описание того, что в учебном заведении осуществляется принудительный сбор средств лицами, которые должным образом не уполномочены на ремонт.

Это может иметь риск для жизни и здоровья детей, привести к серьезным душевным потрясениям и психическим расстройствам вследствие буллинга из-за устойчивой позиции родителей.

– Такое заявление составляется в двух экземплярах. Один остается в школьной канцелярии, а на втором, который вы оставляете себе, ставят отметку с входящим номером. На запрос вам должны предоставить письменный ответ, — говорит юрист.

Как родителям и детям выстоять психологически в борьбе за права

Если родители решили противостоять поборам в школе, им надо уяснить, имеют ли они силы, энергию и желание противостоять коллективу.

– Есть такое понятие как психология групп, толпы. Коллектив будет агрессировать. Поэтому нужно, чтобы человек помнил об этом. Он должен сказать себе: Да, я на это иду, я готов это выдержать, выстоять, поддержать своего ребенка, чтобы он справился с тем, что дети будут повторять за родителями. Тогда можно выстоять, – объясняет в комментарии Фактам ICTV доктор психологических наук Инна Лукьянец.

Однако есть и хорошие новости: любая агрессия не продлится вечно. За полгода-год все привыкнут к позиции, которую вы имеете.

В случае, если с поборами вы не согласны, но сил на борьбу нет, лучше искать то сообщество, в котором вам будет комфортно.

Как в борьбе за права не причинить вреда ребенку

– Родителям нужно учитывать, что их жизненные эксперименты являются очень сложными для детей. Ребенок может не справиться, потому что та поддержка, которую будут давать ему родители, не будет подходить или будет недостаточной, – говорит Инна Лукьянец.

По ее словам, добиваться прав законным путем – правильно, но нужно быть осторожным, чтобы у ребенка не случился нервный срыв и не начали развиваться заболевания через психосоматику.

– Есть причинно-следственные связи. Всегда нужно понимать, каковы будут последствия твоих действий. Тогда становится легче, – делится рецептом психолог.

Не научится ли ребенок пасовать перед трудностями, если родители откажутся от борьбы

– Родителям надо учиться самим и учить ребенка определять приоритеты. Нужно понимать, что для них важнее – потратить силы и энергию на конфликт или сэкономить несколько сотен гривен, – говорит Инна Лукьянец.

По убеждению эксперта, родителям следует поддерживать детей в стремлении отстоять, на их взгляд, заниженную оценку.

– Ребенок должен понимать, на что надо тратить силы, а что может быть не таким важным, а потребует немало сил. Если у ребенка будет такая приоритетность, он не будет, опустив голову, соглашаться с тем, с чем не согласен, и не будет бороться со всем, с чем не согласен. Потому что в мире много несправедливого. Тогда ребенок поймет: Это для меня важно, поэтому я это отстаиваю, а это не очень важно, поэтому я могу пройти мимо и не тратить силы и энергию. Потому что если бороться со всем, то неизвестно, насколько человека хватит, – убеждает психолог.

Как реагировать на буллинг

Одному ребенку справиться с травлей будет сложно. Поэтому рекомендовано к преодолению этого негативного явления привлекать взрослых.

– Без вмешательства взрослых школьный буллинг не решается. Я не думаю, что ребенок сам способен справиться. Есть очень мало таких, кто может дать достойный отпор обидчикам, – говорит Инна Лукьянец.

Стереотип, что травмируется только жертва буллинга

Есть очень распространенный стереотип, что травля имеет влияние лишь на того ребенка, который стал ее жертвой. Однако в комментарии Фактам ICTV детский психолог Мария Мельник развенчала этот миф.

– Бытует мнение, что когда, скажем, воспитатель травит ребенка из-за того, что он ему не нравится, плохо себя ведет или его мать не сдала деньги на шторы, то это влияет только на одного ребенка. Нет! Здесь имеем дело с групповой динамикой, – говорит Мария Мельник.

Групповая динамика устроена так, что в детской группе абсолютно все, что делает воспитатель с одним ребенком, влияет автоматически на всех.

– Поэтому если воспитатель травит одного ребенка, травмируется вся группа. И те дети, которые сдали на шторы. Потому что они наблюдают за тем, что если кто-то на шторы не сдал, то воспитатель его унижает. В трехлетнем возрасте дети, конечно, о шторах не понимают, но осознают, что воспитатель способен и на такое, – говорит Мария Мельник.

В таком случае дети постоянно живут в страхе, что если что-то сделают не так, дальше будут унижать их.

И здесь есть интересная особенность. Хотя сам факт унижения является недопустимым, четырех-пятилетние дети после того, как их наругали из-за плохого поступка, еще смогут понять причину.

– Они осознают, что когда я поступаю плохо, то меня ругают а если нет, то не ругают. То есть я могу этого не делать, и все будет хорошо. В таком случае от действий ребенка что-то зависит, и тогда ему не так страшно. А когда все зависит от того, сдала ли мама деньги на шторы, то это ужас, потому что это от ребенка не зависит. Ребенок никоим образом не может повлиять на мамину принципиальную позицию. То есть ребенок находится в ситуации, где его могут травмировать в любой момент, внезапно и неизвестно почему, независимо от его действий, – объясняет Мария Мельник.

По словам эксперта, ребенок в таком случае не может успокоиться и не чувствует себя в безопасности.

Однако детский мозг устроен так: если ребенок не чувствует себя в безопасности, он не развивается. Мозг развивается лишь тогда, когда вегетативная нервная система расценивает среду как безопасную.

– Если среда не безопасна, тогда ребенок занимается выживанием. Во время выживания ребенок не развивается, потому что ресурсов на это не хватает. Есть ресурсы только на выживание, ресурсов на развитие нет, – объясняет Мария Мельник.

Выживание в этом случае приоритетнее, ибо если психике кажется, что она не выживет, то развитие ей не нужно.