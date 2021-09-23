Работа школ в желтой зоне: как родители могут узнать уровень вакцинации учителей

Учебные заведения с 23 сентября могут работать в режиме только при условии, если не менее 80% работников имеют желтый или зеленый сертификат вакцинации. Факты ICTV узнали в Министерстве образования и науки, как родители учеников могут это проконтролировать или узнать, сколько учителей привито в школе.

В пресс-службе МОН объяснили, что родители не могут это проконтролировать, а всю информацию могут получать только от классных руководителей.

— За это отвечают учредители и дирекция школы, ведется статистика определенная. В школах есть классные руководители, которые извещают родителей о том, что школа переходит на дистанционную форму обучения. Только таким образом. Поскольку вакцинация — это конфиденциальная дело. Это может контролировать только дирекция школы и учредители, побуждать преподавателей к вакцинации, — сказали в министерстве.

В соответствии с новыми карантинными ограничениями желтой зоны, образовательные учреждения смогут работать в офлайн-режиме при условии, если не менее 80% работников вакцинированы хотя бы одной дозой. Для подтверждения этого факта принимаются международные свидетельства и Covid-сертификаты.

Детально о том, что предусматривает желтая зона карантина, какие заведения закроют и каковы привилегии для вакцинированных — в материале Фактов ICTV.