В Киеве хотят отменить запрет на продажу алкоголя ночью

Государственная регуляторная служба Украины судится с Киевским городским советом. Ведомство требует отменить запрет на продажу в Киеве алкоголя ночью. Соответствующий иск зарегистрировал Окружной административный суд столицы.

— Истец просит суд отменить решение Киевсовета, которым в сентябре 2018 года было установлено ограничение на продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице, — говорится в сообщении пресс-службы ОАСК.

В Государственной регуляторной службе заявили, что Киевсовет избрал “недейственный механизм регулирования хозяйственных и общественных отношений”, а обжалуемое решение принято с нарушением норм действующего законодательства.

Сейчас суд решает, открывать ли производство по административному делу.

Запрет на продажу розничного алкоголя в столице с 23.00 до 10.00 вступил в силу 24 октября 2018 года. В этот период времени в киевских магазинах запрещена продажа столового вина, пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков.

Соответствующее решение приняли во время пленарного заседания от 27 сентября 2018 года депутаты Киевсовета.

Источник: ОАСК