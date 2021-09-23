В случае срыва отопительного сезона местная власть и мэры городов будут дискредитированы – СМИ

Срыв отопительного сезона в этом году ведет к дискредитации местной власти. Мэры нескольких украинских городов уже выступили с заявлениями о необходимости принять меры для обеспечения своевременной подачи тепла населению.

По словам мэра Славуты Хмельницкой области Василия Сидора, в первую очередь без отопления могут остаться объекты социальной инфраструктуры – больницы, школы и детские сады. С ним согласен мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

Он отметил, что основная проблема заключается в высокой стоимости газа для бюджетных учреждений. Об опасности срыва отопительного сезона также заявило руководство Ивано-Франковска, Староконстантинова и Дрогобыча.

— Правительство должно зафиксировать цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне не более 11,2 грн за 1 куб. м. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение больниц, школ, детских садов и других объектов социальной сферы, – подчеркнул Симчишин.

Как заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, цена газа для бюджетных учреждений в новом отопительном сезоне увеличится почти в три раза – с 7 до 20 грн за 1 куб. м.

Марцинкив отметил, что в эту сумму еще не входят стоимость распределения газа и другие сопутствующие расходы. По словам экспертов рынка, это создает для работы предприятий, которые обеспечивают украинцев теплом, крайне сложные условия для работы.

— Стоимость газа растет невероятными темпами. В начале сентября Нафтогаз Трейдинг предлагал контрагентам коммерческую цену в размере 17,3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м газа. На данный момент цена за голубое топливо выросла уже до 25 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Что будет дальше – предугадать невозможно, – отметил председатель правления Харьковской ТЭЦ-5 Александр Минкович.

Киевская ТЭЦ-2 подчеркнула, что убыточность на рынке электрической энергии ведет к задолженности перед газоснабжающими организациями и последующему принудительному прекращению газоснабжения ТЭЦ.

— По причине того, что для обеспечения потребителей тепловой энергией и горячей водой предприятия не могут отказаться от использования когенерационных энергоблоков и производства электрической энергии, убыточность на рынке электрической энергии ведет к задолженности перед газоснабжающими организациями и последующему принудительному прекращению газоснабжения ТЭЦ. Это отразится на потребителях. Мы не сможем обеспечить людей теплом в случае, если не получим лимиты на газ. И эту проблему нужно решать как можно скорее, – отметили в пресс-центре Киевской ТЭЦ-5.

Источник: Комментарии.Киев