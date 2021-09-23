На ближайшие выходные Укрзализныця назначила дополнительный рейс Интерсити+№743/744 Дарница – Львов – Дарница и изменила расписание поездов в харьковском направлении.

Интерсити+ составом электропоезда ЭКр1 Тарпан отправится из столицы 25 сентября, а из Львова – 26 сентября.

Расписание поездов в Харьков изменится из-за плановых путевых работ на участке Полтава-Гребенка. Продлятся они до начала октября.

Так, 27-30 сентября и 1, 4 и 5 октября временно не будет курсировать поезд №724/723 Киев – Харьков – Киев. Его заменит поезд №720/719 Киев – Харьков – Киев.

Из Киева он будет отправляться 27-30 сентября, 1 и 4 октября, из Харькова – 28-30 сентября, 1, 2 и 5 октября.

Билеты будут продавать в соответствии с новым графиком движения поездов.

– Для избежания недоразумений призываем пассажиров заранее ознакомиться с информацией о прибытии и отправлении поезда, указанным на проездном документе, а также внимательно слушать объявления на вокзалах, – призывают в ведомстве.

На перегоне Новоселица – Мамалыга за неделю дважды проваливалось земляное полотно.

Первое проседание произошло в воскресенье, 19 сентября. Для того, чтобы устранить провал, железнодорожникам понадобилось двое суток.

21 сентября поезд №118 Черновцы – Чернигов начал курсировать по привычному маршруту.

Однако уже ночью 23 сентября проседание грунта повторилось. К ликвидации последствий привлекли специалистов ГСЧС и Укрзализныци.

Джерело: Укрзализныця