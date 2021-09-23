Угрозы школе в Днепре с TikTok-аккаунта: что известно и что говорят в полиции

В Днепре в адрес учебно-воспитательного заведения №136 поступили угрозы с аккаунта в социальной сети TikTok. В связи с этим полиция уже проводит проверку.

О деталях инцидента сегодня проинформировали в Департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Судя по опубликованным ведомством фото, угрозы поступали в среду, 22 сентября.

– 136 школа, сегодня ваш последний день! — написал в ТикТок-аккаунте неизвестный пользователь.

Также были обнародованы угрозы, что в школе “будут ходить мертвецы”. Сейчас профиль того, кто публиковал видео и сообщения с угрозами, заблокирован.

Как уточнили в департаменте, днем ранее, 21 сентября, возле учебного заведения заметили подозрительного мужчину.

– 21 сентября по окончании пятого урока ученики 2(6)-А класса возвращались в помещение школы вместе с учителем и заметили подозрительного мужчину, который проходил мимо школы. По словам детей, он держал в руках дробовик. В школу ни одно подозрительное лицо не заходило, — отмечается в сообщении.

Администрация учебного заведения сообщила о подозрительном мужчине в Национальную полицию. В школу приезжали патрульные полицейские, которые обследовали территорию.

22 сентября с 7.00 утра на территории школы также работала оперативная следственная группа и дежурила патрульная полиция.

По поводу угроз в TikTok было подано заявление в киберполицию. Сами сообщения уже заблокированы. Проводятся следственные действия.

Ваш последний день: в Днепре с TikTok-аккаунта поступили угрозы школе – что известно / 4 фотографии

Что говорят в полиции?

В пресс-службе ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области сообщили Фактам ICTV, что информация о мужчине якобы с дробовиком не подтвердилась.

На место выезжали правоохранители, и никаких подозрительных лиц не обнаружили ни в школе, ни на территории возле нее.

– Сообщение к нам поступило 21 числа около 13.30. Выезжала на место происшествия патрульная полиция, которая вместе с охраной в школе проверила и саму школу, и окрестности возле нее. Мужчина не был обнаружен. Следственно-оперативная группа выезжала. Вчера там были ювенальные полицейские. Пока информация не подтверждается, — отметила пресс-секретарь областной полиции Анна Старчевская.

Она уточнила, что в полицию поступило сообщение не конкретно о дробовике, а о том, что возле школы был замечен мужчина с чем-то подозрительным за плечами.

Старчевская также сообщила, что угрозами в TikTok сейчас занимается киберполиция.