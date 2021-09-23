В Украине хотят создать специальную тюрьму, в которой изолируют так называемых воров в законе (криминальных авторитетов).

Об этом рассказала в эфире одного из телеканалов заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Она объяснила, что воры в законе опасны не только на свободе, но и в местах заключения, поскольку имеют значительное влияние: в частности, могут влиять на администрацию тюрем. Поэтому криминальных авторитетов нужно изолировать от других.

– Они все равно влияют. В преступной иерархии они занимают высокое положение, поэтому кое-кто считает, что служит им, выполняя их приказы. Это абсолютно ненормально, что они могут влиять на администрацию, запугивая, например, персонал или же администрацию учреждения или влиять на других людей, отбывающих там наказание… Чтобы это устранить, нужно создать специальные условия, специальный режим, при котором они просто не смогут этого делать, — подчеркнула замминистра.

Высоцкая добавила, что для такой изоляции воров в законе необходимы специальные условия и техника, в частности глушильная аппаратура с мобильной связью.

– Она (аппаратура, — Ред.) будет стоять пока в отдельных (колониях, — Ред.), потому что, чтобы распространить этот опыт на все 109 учреждений, мы пока не имеем средств. Поэтому начинаем с такого опасного сегмента, как вор в законе, — отметила она.

По состоянию на сейчас Министерство юстиции совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают подходы к организации специальных тюрем для воров в законе.

По словам Высоцкой, первые такие учреждения могут появиться в Украине уже в следующем году. Для начала речь идет об открытии хотя бы двух подобных тюрем.

– Мы работаем над тем, чтобы создать в Украине хотя бы два учреждения с таким специальным статусом, и проработать все технические средства, проработать эмоциональное, психологическое состояние персонала в таких учреждениях, подготовить всю команду к работе с такими субъектами, — объяснила заместитель министра.

Высоцкая добавила, что первых осужденных воров в законе могут принять в новые спецучреждения также в следующем году.

В тюрьмах для криминальных авторитетов будут придерживаться усиленных мер безопасности, в том числе и технической. Среди прочего, речь идет о наличии видеосвязи, видеонаблюдения, видеорегистраторов для персонала, чтобы можно было избежать конфликтов.

– Это камерный тип содержания, а не просто “общежитие”, где все могут находиться вместе. Это изолированные помещения, а для государства дороже содержать такие учреждения… Это должно быть современное учреждение, — подытожила Высоцкая.

14 мая этого года Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против воров в законе и иностранцев, которые являются криминальными авторитетами. Речь шла о 557 ворах в законе и 111 иностранцах, которые являются криминальными авторитетами.

В начале июня секретарь СНБО Алексей Данилов отчитался о применении санкций против криминальных авторитетов. Он отмечал, что в начале года в Украине находилось 34 вора в законе, а по состоянию на июнь их было ноль.

Источник: Телеканал Дом