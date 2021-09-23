Желтая зона карантина: университеты в Киеве переходят на дистанционное обучение

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко перешел на дистанционную форму обучения на фоне введения в Украине желтой зоны карантина. Такое же решение приняли по крайней мере еще два столичных вуза.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте учебных заведений.

Студенты дневной и заочной форм КНУ им. Т. Шевченко будут учиться дистанционно в период с 23 сентября по 13 октября 2021 года.

– В период с 23 сентября 2021 года по 13 октября 2021 года проведение всех видов учебных занятий по дневной и заочной формам обучения осуществлять… с использованием технологий дистанционного обучения, — отмечается в сообщении.

Руководство университета приняло такое решение во исполнение постановления Кабинета министров об установлении в Украине с 23 сентября желтого уровня эпидемической опасности распространения Covid-19.

Согласно новым правилам карантина, работать в офлайн-режиме могут те учебные заведения, не менее 80% работников которых вакцинированы от коронавируса хотя бы одной дозой. В противном случае учебное заведение должно перейти на дистанционное обучение.

Руководителей структурных подразделений КНУ им. Т. Шевченко обязали составить реестры наличия у работников желтого или зеленого Covid-сертификатов.

Как известно, желтый Covid-сертификат выдается при наличии одной прививки, негативного ПЦР-теста или выздоровления от коронавируса, а зеленый – при условии полного курса вакцинации.

Как пояснил ректор университета Владимир Бугров, в вузе нет 80% вакцинированных от Covid-19 сотрудников, поэтому и была введена дистанционная форма обучения.

Он отметил, что постановление Кабинета министров предусматривает вакцинацию по крайней мере 80% всех сотрудников учреждения (а это более 7000 человек), а не только преподавателей.

– Решение правительства не различает подразделения, а касается учреждения целиком. И если в Институте высоких технологий или на факультете социологии более 80% сотрудников вакцинированы, то из-за требования, указанного выше, они не могут сепарированно выходить на занятия офлайн, — отметил ректор.

Такое же решение приняли и в Киевском национальном лингвистическом университете. Отмечается, что ректорат ввел в вузе дистанционное обучение с 23 сентября на всех уровнях получения образования.

Также перешел на дистанционное обучение Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана (КНЭУ). Эту информацию Фактам ICTV подтвердили в приемной ректора вуза.

Студенты КНЭУ будут учиться дистанционно с сегодняшнего дня.

– Вчера был приказ по университету. Просто мы пока не достигли 80% вакцинированных… Согласно постановлению Кабмина, мы перешли на дистанционное обучение с 23 сентября, — рассказали в приемной.

Дистанционная форма обучения в КНЭУ сохранится, пока не будут вакцинированы 80% сотрудников, или же до улучшения ситуации с коронавирусом в стране.

Как известно, с сегодняшнего дня, 23 сентября, в Украине начали действовать нормы желтой зоны адаптивного карантина. В связи с этим Кабмин принял новые правила, согласно которым разрешен ряд послаблений для людей, получивших одну или две дозы Covid-прививки.

Кроме того, накануне в Министерстве образования и науки озвучили новые правила посещения школ и детских садов. Подробнее об этом – в материале.

Источник: КНУ имени Тараса Шевченко, Владимир Бугров, КНЛУ