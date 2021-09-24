Дистанционное обучение — не повод для урезания зарплат учителей — Шкарлет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заверил, что при дистанционном обучении учителя будут получать зарплату в полном объеме.

Об этом он заявил во время общения с педагогами в Мариуполе.

– Среди вопросов, которые звучали, — оплата труда учителей при дистанционном обучении. Почему-то педагоги опасаются уменьшения или урезания. Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: учителя не могут быть лишены оплаты труда, так же как она не может быть сокращена при дистанционном преподавании, — написал Шкарлет в соцсети.

Он отметил, что вопрос зарплат нормирован в Кодексе законов о труде и отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки.

23 сентября в Украине начали действовать правила желтой зоны адаптивного карантина.

В соответствии с новыми ограничениями, образовательные учреждения могут работать в офлайн-режиме, если не менее 80% работников вакцинированы хотя бы одной дозой.

Это ограничения не касаются детсадов и начальной школы (1-4 классы). Они работают, соблюдая санитарных норм.