Экс-заместитель генерального прокурора Николай Голомша заявил, что известный украинский композитор, автор песни Червона рута — Владимир Ивасюк — не совершал самоубийство, и его повесили уже мертвым.

Об этом сообщил Голомша в эфире программы Право на власть, заявив, что в деле гибели Ивасюка обнаружили немало подтасовок.

— Даже фальсификация доказательств лечения (Ивасюк проходил лечение в психиатрической клинике, что позволило советским следователям утверждать, что он якобы совершил суицид, находясь в депрессивном состоянии, — Ред.) была достаточно похабной. Симптоматика была одна — лекарства другие, — объяснил прокурор.

По словам Голомшы, повторное расследование обстоятельств гибели композитора опровергло его самоубийство и установило действительные обстоятельства смерти.

— Мы установили, что он был повешен мертвым, — добавил он.

Что известно о смерти Ивасюка

Владимир Ивасюк исчез в апреле 1979 года. Он вышел из дома на работу в консерваторию, и после этого его никто не видел.

Две недели продолжались поиски композитора, но безрезультатно. Поэтому дело решили закрыть. Однако 18 мая его нашли повешенным в Брюховецком лесу возле Львова.

Нашел тело Ивасюка советский солдат якобы случайно. Официальной версии советских правоохранительных органов стало самоубийство из-за несчастной любви или психиатрического расстройства.

22 мая 1979-го во Львове Ивасюка похоронили. После чего люди устроили настоящую акцию протеста против советской власти.

В 2015 году в прокуратуре Львова заявили, что обладают доказательствами причастности к убийству композитора сотрудников КГБ, и передали дело в военную прокуратуру.

Отметим, что Ивасюк имел проукраинскую позицию, вероятно, из-за это его и убили.