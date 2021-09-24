Развязку на Дарницком мосту должны закончить до конца 2022 года — СМИ

Новую развязку на съезде с Дарницкого моста на Днепровскую набережную в Киеве планируют достроить до конца 2022 года, работы будут вестись круглосуточно и без выходных.

Об этом пишет издание УНИАН со ссылкой на информацию подрядчика проекта — украинско-немецкую компанию Автострада.

Издание напоминает, что Дарницкий мост через Днепр, который соединяет столичные районы Дарницу и Выдубичи, начали строить еще в 2004 году, он рассчитан на поток в 182 пары поездов и около 35 тыс. автомобилей в сутки.

Последние работы на мосту проводились в 2011 году, когда были введены в эксплуатацию существующие автомобильные съезды. В течение 10 лет мост фактически по документам остается стройплощадкой.

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В 2021 году проект включили в программу президента Зеленского Большая стройка и фактически координацию достройки Дарницкого моста на себя взяло Мининфраструктуры и Укравтодор.

В тендере на строительство развязки на Днепровскую набережную стоимостью 1,15 млрд грн победила группа компаний Автострада, которая входит в холдинг MS Capital предпринимателя Максима Шкиля. Компания является одним из лидеров дорожного строительства Украины.

— По данным пресс-службы, Автострада работает в 11 регионах Украины, штат работников составляет более 5500 человек, более 2500 единиц техники, 17 асфальтобетонных заводов и 30 производственных баз по всей стране. При этом мостостроение является одним из ключевых направлений в работе компании — только за прошлый год реализовали 50 мостостроительных объектов различной категории сложности, — говорится в материале.

Ранее Автострада стала победителем на еще одном амбициозном мостовом объекте — компания будет строить мостовой переход через Днестр на украинско-молдавской границе, который позволит завершить реконструкцию новой дороги Киев-Кишенев через Ямполь.

Согласно проектной документации, компания проведет инвентаризацию металлоконструкций, проверит их состояние и наличие, поскольку в течение почти 10 лет мост, а также проржавевшие зачатки съезда с него в сторону набережной никто не трогал.

— Общий перечень работ включает строительство 4-х сооружений общей длиной около 1500 м и весом более 4 тис. т. Ширина новой автодорожной развязки составит от 10 до почти 13 метров. В рамках работ будет построено 25 новых опор эстакадных съездов из монолитного железобетона, высота которых будет достигать 15 метров, — сказано в статье.

В статье добавляют, что покрытия дорожного полотна будет из двухслойного асфальта толщиной 80 мм на предварительно уложенную гидроизоляционную мембрану.

Параллельно с обследованием будет продолжаться проектирование развязки, корректировка геодезических данных, обследование и получение технических условий для переноса коммуникаций для обустройства съездов на Днепровскую набережную. Эти работы планируют завершить в течение первого месяца.

Кроме того, в эти же сроки должны быть подготовлены участки для начала строительных работ.

— С ноября текущего года, после прохождения всех согласовательных и подготовительных этапов компания планирует начать строительство опор заезда на мост и второго съезда на набережную в сторону моста Патона, — говорится в материале.

В пресс-службе Автострады отмечают, что работы на всех участках будут идти параллельно и в круглосуточном режиме без выходных. Завершить строительство развязки планируется в декабре 2022 года.

— Однако все будет зависеть от готовности Киевской горадминистрации способствовать в решении ряда инфраструктурных и логистических задач. Например, необходимо будет частично перекрыть часть улицы Канальной, на которой есть городские коммуникации — их нужно будет переносить, — резюмирует автор.

Кроме того, в радиусе будущего строительства находится кладбище нелегальных МАФов, которые тоже нужно куда-то деть. Если взаимодействие будет эффективным, то заявленные сроки могут быть даже перевыполнены.

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Фото: Автострада