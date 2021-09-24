По программе Зеленского в областной больнице Запорожья открыли отделение для экстренного спасения

В Запорожье открыли обновленное отделение экстренной неотложной медицинской помощи областной клинической больницы.

Отделение, которое модернизировали в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка, готово спасать жизни в режиме 24/7, сообщает Запорожская ОГА.

— В обновленном приемном отделении переструктурировали пространство, оборудовали специальные помещения для тяжелой медицинской техники, разместили палаты разного профиля: инфекционные изоляторы, койки интенсивной терапии. Для безопасности пациентов в каждой из палат дополнительно установили кнопки вызова медсестры и камеры наблюдения. Есть также экстренная операционная, — говорится в сообщении ОГА.

Обновление областной клинической больницы стало составляющей более масштабного проекта по созданию регионального многофункционального комплекса.

Возле больницы размещены еще несколько медицинских учреждений, медицинский колледж, ряд кафедр Запорожского государственного медицинского университета и Запорожской медицинской академии последипломного образования. Их планируют объединить в единый медицинский хаб.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках Большой стройки в каждой области Украины появятся больницы нового формата, которые будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник.