В воскресенье, 26 сентября, в Украину, наконец, придет долгожданное бабье лето. Во всех областях страны синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду, лишь в Харьковской, Донецкой и Луганской областях возможны дожди.

Днем температура воздуха ожидается от +14 в северных областях до +23 – в западных и южных. Ночью холоднее всего будет на западе – +3, а теплее всего – на востоке – до +13 по Цельсию.

Подробнее о прогнозе погоды в регионах Украины по состоянию на воскресенье, 26 сентября, читайте в материале Фактов ICTV.

Погода в регионах

В западных областях Украины ожидается довольно теплая погода без существенных осадков. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от +18 до +22, а ночью ­– +8 от +12.

В центральные регионы также придет долгожданное бабье лето. Днем воздух прогреется до отметок от +17 до +21, а ночью похолодает: +10 до +12 по Цельсию.

На севере также ожидается облачная погода, однако дождей синоптики не прогнозируют. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +14 до +19, а ночью – немного похолодает ­– +9 — +12.

В восточных областях украинцев ждет небольшое потепление и сухая погода с переменной облачностью, лишь в Харьковской, Луганской и Донецкой областях возможны кратковременные дожди. Днем термометры покажут + 16 — +20, а ночью станет прохладнее, но ненамного – от +9 до +12 градусов.

Теплее всего, традиционно, будет на юге страны. В этом регионе дождей не ожидается. Днем воздух нагреется до отметок от +20 до +23 по Цельсию, а ночью – от +10 до +13 градусов.

Киевлян в воскресенье, 26 августа, ждет пасмурная погода с прояснениями. Днем в столице столбики термометров будут показывать от +15 до +17, а ночью похолодает до отметок +11 — +13.