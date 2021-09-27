Кличко и Литтелл представили выставку в метро к годовщине Бабьего Яра

27 сентября американо-французский писатель Джонатан Литтел открыл собственную арт-выставку Бабий Яр как Зона отчуждения на станции метро Дорогожичи в Киеве.

Торжественное открытие организовал Мемориальный центр Холокоста к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра с участием киевского городского головы Виталия Кличко.

Выставка размещена на рекламных панелях, установленных между четырьмя эскалаторами станции метро Дорогожичи. Всего 84 фотографии и 42 текстовые панели.

Во время вступительной речи Джонатан Литтелл рассказал, что станцию ​​метро выбрали площадкой для выставки, чтобы ее прежде всего увидели люди, живущие рядом с Бабьим Яром.

По его словам, галерея или музей меньше подошли бы для этого, поскольку туда и так ходят люди, которые много знают об истории трагедии Бабьего Яра.

— Когда мы были на территории урочища и спускались на станцию ​​метро, ​​мы заметили лайтбоксы, стоящие вдоль эскалаторов, и подумали, что было бы замечательно сделать выставку именно тут, ‒ рассказал Джонатан Литтелл.

Литтелл добавил, что выставка на станции метро Дорогожичи организована прежде всего для тех, кто живет на территории, прилегающей к Бабьему Яру, чтобы привнести в их жизнь что-то артистическое, художественное. Фотографии на выставке демонстрируют места, среди которых эти люди живут будто в другом мире.

— Она создана, в том числе, и в форме вопросов, чтобы повлиять на сознание людей, чтобы они задавали вопросы о месте, в котором они живут. Выставка будет здесь в течение двух недель, и поэтому люди, которые спускаются в метро и поднимаются со станции, смогут увидеть ее на пути на работу и домой, — отметил Джонатан Литтелл.

Открытие состоялось в форме перформанса. Посетители проехались на эскалаторе вместе с писателем, рассматривая экспозицию.

Со своей стороны мэр Киева Виталий Кличко заявил, что такие культурные мероприятия нужны, чтобы сохранить память о трагедии Бабьего Яра и предотвращать такие преступления в будущем.

— Бабий Яр ‒ страшный символ Холокоста. Мы собрались сейчас в рамках увековечивания памяти погибших людей разных национальностей, разного возраста людей, стариков, 80 лет назад. Здесь, на станции метро Дорогожичи, которой пользуются каждый день сотни тысяч киевлян и гостей города, благодаря нашим художникам мы открываем выставку, которая будет напоминать о страшных событиях, происходивших в Киеве в Бабьем Яру 80 лет назад, ‒ отметил городской голова Киева Виталий Кличко.

Выставка будет проходить с сегодняшнего дня и по 10 октября.

— Я убежден, что каждый, кто сможет приобщиться, получит эмоциональную память о тех событиях. Для чего это делается? Мы напоминаем о страшных временах, чтобы делать выводы, и такая страшная трагедия никогда не повторялась в будущем, — сказал Виталий Кличко.

Кличко также добавил, что город Киев поддерживает этот символический проект. Мер Киева поблагодарил художников, которые присоединились, и всех тех неравнодушных, кто делает все для того, чтобы это страшное событие никогда не повторялось в будущем.

Выставка Бабий Яр как Зона отчуждения состоит из коротких текстов писателя Джонатана Литтелла и работ французского фотографа Антуана д’Агаты.

Кличко и Литтелл представили выставку в метро к годовщине Бабьего Яра / 5 фотографий

Литтел в серии вопросов и метафорических высказываний размышляет над местом Бабьего Яра в жизни современного Киева. Подчеркивает диссонанс между памятью об ужасных преступлениях, а именно ‒ расстреле 29‒30 сентября 1941 года почти 34 тыс. евреев, и будничной жизнью обычных городских кварталов вблизи Бабьего Яра.

Д’Агата изображает в своих работах современные пейзажи и жителей района. Выставка продлится до 10 октября.

Директор библиотечных и издательских проектов Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Олег Шовенко отметил, что Джонатан Литтелл и Антуан д’Агата будут продолжать работать над арт-проектами, посвященными трагедии Бабьего Яра.

— Это только начало этого выдающегося проекта, который они будут делать о Бабьем Яре из фотографий, из текстов. Это будет выдающееся независимое исследование, впервые сделанное по данной территории, о ее истории, современном положении, — отметил Олег Шовенко.

Джонатан Литтелл – американо-французский писатель, общественный деятель. Его роман Благоволительницы, написанный от имени офицера СС и опубликованный в 2006 году, стал бестселлером, был удостоен Гонкуровской премии и Гран-при Французской академии.

В книге упоминается трагедия Бабьего Яра. Накануне написания романа Литтелл работал в международной гуманитарной организации Action Against Hunger, основанной во Франции с целью преодолеть голод в мире.

Он побывал с миссией в таких странах, как Босния и Герцеговина, Чеченская Республика, Сьерра-Леоне, Афганистан и других.

Антуан д’Агата – один из самых успешных фотографов Франции, художник и режиссер, член агентства Magnum Photos. Лауреат награды Niépce Prize. В своем творчестве д’Агата исследует непростые, часто табуированные темы. Антуан много путешествует и создает свои работы по всему миру.