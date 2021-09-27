Каждый год в конце сентября свой профессиональный праздник отмечают воспитатели. Роль работников дошкольных учебных заведений в жизни ребенка очень важна, ведь часто это первый взрослый вне семьи, с которым знакомится и учится коммуницировать детвора.

Факты ICTV совместно с детским психологом Марией Мельник выяснили, насколько важным является дошкольное воспитание, какое значение имеет роль воспитателя в жизни дошкольника и какие травмы может получить ребенок в детском саду.

Зачем нужно дошкольное образование

Дошкольные учебные заведения функционируют во многих экономически развитых странах.

Создают их для того, чтобы работники после того, как стали родителями, могли как можно скорее вернуться к работе.

Однако нужны садики не только родителям, которым не на кого оставить ребенка, но и самому малышу, потому что это первое место, куда он попадает вне семьи.

Это некий промежуточный период между семейным воспитанием и школьным образованием, где ребенок адаптируется к социуму.

Именно садики специалисты называют местом вторичной социализации.

– Первичной социализацией является семья. Если мы говорим о здоровой семье, то это некое стерильное место, где ребенка все любят и настроены делать все в его пользу. Дошкольное учебное заведение – это первая встреча с реальным миром, – объясняет Мария Мельник.

В детском саду ребенок знакомится с другими детками, там происходят первые конфликты. Именно здесь ребенок начинает понимать, зачем ему речь. Ведь дома родители умеют угадывать и предвосхищать просьбы ребенка, а воспитатель может не всегда понимать речь дошкольника.

Именно поэтому малыш осознает: чем быстрее он научится объяснять свои желания, тем проще ему будет.

– Поэтому сады при условии надлежащей организации становятся серьезным толчком к развитию дошкольника. Там дети учатся общаться со взрослым, который не является их мамой или папой. С ним складываются какие-то очень особые отношения, ведь они должны быть достаточно дистанцированными, не такими, как с семьей, – говорит эксперт.

Каковы проблемы дошкольных учебных заведений

Существует такое правило: чем младше ребенок, тем интенсивнее происходит развитие. Именно поэтому воспитатели должны понимать, что происходит, и уметь поддержать малышей, потому что навредить им очень легко.

По убеждению Марии Мельник, проблема государственных и иногда частных дошкольных учреждений заключается в плохо выстроенном педагогическом образовании.

– В нашей стране, к сожалению, воспитателей не учат особенностям возрастных психологических процессов, групповой динамике, навыкам, которые помогут эффективно справиться с работой, – считает детский психолог.

Эксперт предполагает, что воспитателям было бы легче работать, если бы они имели определенный психотерапевтический опыт.

– Чем меньше дети, тем больше они нуждаются в ресурсе. Педагоги, медицинские и социальные работники, которые работают с детьми или социально незащищенными слоями населения, – наиболее склонны к эмоциональному выгоранию. Когда человек эмоционально выгорел, он воспринимает зависимую от него личность как врага, и начинает от него защищаться, – говорит Мария Мельник.

Из-за этого эмоционально истощенные и уставшие воспитатели могут срываться на маленьких детях, потому что физически не способны уже слышать детский плач.

По словам Марии Мельник, в педагогическом образовании страны недостаточный и компонент психологического образования.

– Педагогам очень мало объясняют психологические особенности развития ребенка, как устроен его мозг, как он воспринимает информацию, с какими проблемами сталкивается в разном возрасте, что с ним делать можно, а что – нет. Поэтому количество академических часов для этой дисциплины нужно увеличивать, а также проверять, могут ли соискатели образования применять приобретенные знания на практике, – говорит эксперт.

Кем для ребенка является воспитатель

Воспитатель – это человек, который помогает адаптироваться к новому месту, справиться с трудностями, может эмоционально поддержать и стать посредником в детских конфликтах.

Именно дошкольный работник приучает детей к определенным правилам, по которым живет группа. Это будет очень помогать потом во взрослой жизни, где есть законы и наступает определенная ответственность.

Кроме того, воспитатель больше влияет на формирование ребенка, чем родители, потому что проводит с ним больше времени.

– Дети находятся с воспитателями с 08.00 до 19.00 пять дней в неделю. Приходя домой, ужинают и ложатся спать. Фактически с родителями они проводят два дня в неделю. Так кто больше влияет на их формирование – родители или среда? Конечно же, среда, потому что такого общения больше в их жизни. Понятно, что родители важнее, но времени на общение с ними гораздо меньше, – замечает эксперт.

В выходные, говорит Мария Мельник, обычно родители хотят провести время с детьми в парке, в развлекательных центрах, поэтому времени и сил на то, чтобы заложить какие-то моральные ценности, не хватает.

– Часто бывает так, что воспитатель не разделяет моральные ценности семьи, и родители интересуются, почему у их ребенка появились такие взгляды. Поэтому желательно выбирать воспитателя, потому что его влияние на ребенка действительно значительное, – отмечает эксперт.

Какими качествами должен обладать воспитатель

Воспитатель должен быть эмоционально устойчивым, спокойным, неимпульсивным человеком, который не теряет равновесия от детского плача, а способен спокойно объяснять.

– Часто именно во время дошкольного образования ребенок овладевает базовыми навыками – есть, одеваться, ходить на горшок и тому подобное. Все дети разные – кто-то учится быстрее, кто-то медленнее. Поэтому важно, чтобы воспитатель мог 20 раз спокойно рассказать о последовательности действий, – говорит Мария Мельник.

Для этого нужны устойчивая нервная система, понимание особенностей детской психики, профессиональные знания и эмоциональный ресурс на случай, когда ребенок будет плакать или не слушаться.

Какие травмы может нанести ребенку воспитатель

– Если на детей кричать, они пугаются и травмируются. Конечно, они станут более послушными и управляемыми, а впоследствии – безынициативными, – объясняет детский психолог.

Часто, говорит эксперт, родители жалуются на то, что у их детей нет креативных решений, они неуверенны, запуганы и не могут себя защитить. И сразу же добавляют, что дома у них нормальная атмосфера.

– А все потому, что ребенок в течение четырех лет в государственном садике мог сесть или встать только тогда, когда воспитательница разрешит, потому что иначе его унижали, били или кричали на него, – отмечает Мария Мельник.

Стоит помнить такое правило: чем меньше ребенок, тем больший авторитет для него имеет взрослый.

– Воспитанники детского сада очень маленькие, уязвимые и беззащитные. Они не понимают, что можно сделать в той или иной сложившейся ситуации. Дети понятия не имеют, что что-то происходит не так, как нужно. Поэтому все, что делает взрослый, с которым они проводят большую часть времени, воспринимается автоматически как норма. Такова особенность детской психики, – объясняет психолог.

Поэтому, если воспитатель ведет себя неадекватно, ребенок воспринимает это как норму, из-за этого последствия могут быть какими угодно.

Мария Мельник признается: в ее практике были случаи сексуального насилия над детьми со стороны воспитателя.

– Был случай, когда очень маленького ребенка закрывали в темном подсобном помещении на три-четыре часа. Этого достаточно для психотического состояния с долгой реабилитацией. Не говорю даже о заикании и транзиторных тиках после того, как ребенка дергают, бьют или кричат на него, – перечисляет эксперт.

К расстройствам пищевого поведения приводит принуждение к пище. И таких случаев, говорит Мария Мельник, множество.

Школьное насилие заметить гораздо проще, а потому есть больше шансов предотвратить, помочь и быстро повлиять на ситуацию.

Прежде всего, ученики уже более сознательные, чем дошкольники. Кроме того, у них есть смарт-часы, мобильные телефоны и другие гаджеты. Поэтому там если не сам школьник, то его одноклассники обязательно зафиксируют факт какого-то неподобающего отношения к ребенку.

Сколько может длиться адаптация к садику

Над адаптацией к дошкольному учебному заведению должны работать и родители, и воспитатели.

Психолог советует пристально следить за состоянием ребенка.

– Если всю первую неделю ребенок в детском саду рыдает, сидя в углу, не участвует в играх, не реагирует на воспитателя, то в таком случае не стоит это повторять и на следующей неделе, – объясняет Мария Мельник.

Искать новые возможности нужно и тогда, когда воспитатель не сотрудничает с родителями относительно адаптации ребенка.

В общем, утверждает психолог, первый год в садике или в школе родителям нужно быть в тесном контакте с работниками учебного заведения, чтобы иметь возможность повлиять на ситуацию.

Если за два месяца ребенок так и не смог полностью адаптироваться к учебному заведению, нужно его оттуда забирать.

Но перед тем, как вести его в новый коллектив, обязательно дать немного времени для того, чтобы побыть дома, прийти в себя, чтобы не помещать из одной стрессовой ситуации в другую.