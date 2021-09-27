В Украине в октябре может подорожать бензин, но драматического роста цен на топливо не будет. Это обусловлено котировками цен на нефть, которые идут вверх.

Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщил директор украинской Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

— Сейчас мы видим, что цена нефти постепенно начинает ползти вверх. $77 за баррель — сегодняшние котировки нефти. Видим, что цены постепенно, но уверенно идут вверх. Поэтому прогнозируем, что цена на топливо будет потихоньку подниматься. Но драматической динамики нет, — рассказал эксперт.

Он добавил, что через 10 дней можно ожидать роста цен на бензин в пределах 10-50 копеек за один литр.

— Пока можно спрогнозировать, что в ближайшее время будет динамика к росту. Цены на топливо сейчас регулируются государством. Министерство экономики каждые 10 дней пересчитывает эту цену. И динамика, которая есть сегодня, говорит, что за 10 дней цена на горючее может вырасти на 10-50 копеек, — сообщил Куюн.

Напомним, накануне Министерство экономики установило новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива. Теперь, отталкиваясь от нее, автозаправочные станции (АЗС) могут устанавливать свою наценку.

Согласно последнему обновлению, стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,17 грн за 1 л, дизельного топлива — 29,59 грн за 1 л.