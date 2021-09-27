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Факты / Украина / Общество
Юлія Соколова |
Как проверить страховой стаж для назначения пенсии в Украине – инструкция

Как проверить страховой стаж для назначения пенсии в Украине – инструкция

Страховой стаж важен для начисления и размера будущей пенсии. Страховой стаж – это период, в течение которого работодатель платил за работника страховые взносы в Пенсионный фонд Украины. С 2004 года страховой стаж пришел на смену трудовому, когда учитывались записи в трудовой книжке, а не взносы, как сейчас.

Следовательно, теперь важно не то, как долго вы работали в определенном месте, а то, в течение какого периода и в каком размере ваш работодатель уплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд. Для выхода на пенсию по возрасту нужно также иметь необходимый страховой стаж. Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, как проверить онлайн свой страховой стаж и уплаченные взносы.

Шаг 1. Переходим на веб-портал или загружаем мобильное приложение

Для начала нужно перейти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины по ссылке portal.pfu.gov.ua.

Также есть возможность скачать мобильное приложение Пенсионный фонд в магазинах приложений Google Play или App Store.

Как проверить свой страховой стаж в Украине онлайн – подробная инструкция

Шаг 2. Выбираем удобный способ для проверки страхового стажа

После перехода на веб-портал или загрузки мобильного приложения следует авторизоваться удобным для вас способом.

На веб-портале это можно сделать через пункт главного меню Вход, в котором пользователю предложат возможные варианты.

Как проверить свой страховой стаж в Украине онлайн – подробная инструкция

В мобильном приложении сразу открывается меню с перечнем возможных способов авторизации.

Авторизоваться можно тремя способами:

• через электронную цифровую подпись (ключом КЭП);

• по логину и паролю;

• через идентификацию в сервисе ID.GOV.UA.

Как проверить свой страховой стаж в Украине онлайн – подробная инструкция

Шаг 3. Регистрируемся на веб-портале или в мобильном приложении

Перед авторизацией с помощью КЭП нужно получить ключ в одном из Аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК), работу с которым поддерживает портал Пенсионного фонда. Список АЦСК с описанием процедур получения ключа можно найти по ссылке.

В дальнейшем, после получения персонального ключа КЭП, необходимо заполнить поля в соответствующей форме для авторизации:

• указать АЦСК, где был получен ключ;

• выбрать сам ключ (который может находиться на любом носителе, например, флэшке или жестком диске вашего компьютера);

• ввести пароль ключа.

Как проверить свой страховой стаж в Украине онлайн – подробная инструкция

Аналогичная схема действует и в случае, если речь идет о токене (электронном ключе), полученном в одном из Аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК).

В этом случае следует заполнить следующие поля в форме для авторизации: выбрать АЦСК, где был получен ключ; выбрать тип носителя (то есть тип электронного ключа из перечня возможных); указать наименование носителя и пароль.

Как проверить свой страховой стаж в Украине онлайн – подробная инструкция

Ключ КЭП также может быть записан в электронном пенсионном удостоверении (ЭПУ), при наличии такового. Такой ключ создается автоматически в процессе подготовки вашего личного ЭПУ в органе Пенсионного фонда. Вам следует запомнить PIN-код, который был установлен при получении ЭПУ.

При использовании электронного удостоверения также понадобится ридер смарт-карт (устройство, с помощью которого считываются данные с вашего ЭПУ в форме банковской карты).

Как проверить свой страховой стаж в Украине онлайн – подробная инструкция

Для авторизации через сервис ID.GOV.UA следует:

• нажать кнопку Войти по ID.GOV.UA;

• после этого вас перенаправит к странице, где нужно выбрать пункт Войти с помощью Bank ID НБУ;

• далее выберите банк, в котором вы обслуживаетесь;

• для авторизации у вас попросят указать номер вашего мобильного телефона и дать согласие на передачу банком ваших персональных данных в Пенсионный фонд;

• После подтверждения и успешной идентификации вас автоматически перенаправит к персональному кабинету на веб-портале Пенсионного фонда Украины.

Как проверить свой страховой стаж в Украине онлайн – подробная инструкция

Как проверить свой страховой стаж в Украине онлайн – подробная инструкция

Если же вы хотите авторизоваться для проверки страхового стажа с помощью логина и пароля, их следует получать в территориальном органе Пенсионного фонда и лично подать туда соответствующее заявление. Перечень органов ПФУ с их адресами, куда можно лично обратиться за паролем и логином, можно найти по ссылке.

Как проверить свой страховой стаж в Украине онлайн – подробная инструкция

Шаг 4. Проверяем данные о страховом стаже

Для этого можно выбрать раздел Данные из реестра застрахованных лиц на веб-портале и нажать в нем кнопку Вход для авторизации.

Как проверить свой страховой стаж в Украине онлайн – подробная инструкция

Или же можно сразу попасть в свой кабинет после авторизации одним из трех способов на главной странице портала (пункт меню Вход) или в мобильном приложении.

В персональном кабинете вы увидите:

• свои персональные данные (дата рождения, пол, налоговый номер и т.п.);

• страховые данные (общий страховой стаж, последнюю дату, за которую уплачены страховые взносы и т.д.);

• данные о заработной плате;

• информацию об электронной трудовой книжке;

• данные о листах нетрудоспособности и прочее.

В правой части экрана вы увидите статус застрахованного лица, а в левой – данные о страховом стаже по годам.

Как проверить свой страховой стаж в Украине онлайн – подробная инструкция

Шаг 5. Проверяем актуальность информации

В личном кабинете стоит внимательно проверить актуальность приведенной там информации.

При необходимости есть возможность подать Анкету для изменения данных в реестре застрахованных лиц, добавив туда необходимые документы. Это можно сделать в разделе Коммуникации с ПФУ (подраздел – Анкета для изменения данных в реестре застрахованных лиц).

Как проверить свой страховой стаж в Украине онлайн – подробная инструкция

Шаг 6. Регулярно контролируйте информацию о своем страховом стаже и уплаченных взносах

Соответствующую функцию можно выбрать в пункте Дистанционное информирование.

Так, по желанию вам могут присылать сообщения на мобильный телефон, на адрес электронной почты и так далее.

Как проверить свой страховой стаж в Украине онлайн – подробная инструкция

Стоит отметить, что регистрация на веб-портале осуществляется только один раз. В дальнейшем доступ к услугам, просмотру данных, получению выписок возможен после авторизации.

Фото: Depositphotos

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