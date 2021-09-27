Как проверить свой страховой стаж в Украине онлайн – подробная инструкция

Перед авторизацией с помощью КЭП нужно получить ключ в одном из Аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК), работу с которым поддерживает портал Пенсионного фонда. Список АЦСК с описанием процедур получения ключа можно найти по ссылке.

В дальнейшем, после получения персонального ключа КЭП, необходимо заполнить поля в соответствующей форме для авторизации:

• указать АЦСК, где был получен ключ;

• выбрать сам ключ (который может находиться на любом носителе, например, флэшке или жестком диске вашего компьютера);

• ввести пароль ключа.

Аналогичная схема действует и в случае, если речь идет о токене (электронном ключе), полученном в одном из Аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК).

В этом случае следует заполнить следующие поля в форме для авторизации: выбрать АЦСК, где был получен ключ; выбрать тип носителя (то есть тип электронного ключа из перечня возможных); указать наименование носителя и пароль.

Ключ КЭП также может быть записан в электронном пенсионном удостоверении (ЭПУ), при наличии такового. Такой ключ создается автоматически в процессе подготовки вашего личного ЭПУ в органе Пенсионного фонда. Вам следует запомнить PIN-код, который был установлен при получении ЭПУ.

При использовании электронного удостоверения также понадобится ридер смарт-карт (устройство, с помощью которого считываются данные с вашего ЭПУ в форме банковской карты).

Для авторизации через сервис ID.GOV.UA следует:

• нажать кнопку Войти по ID.GOV.UA;

• после этого вас перенаправит к странице, где нужно выбрать пункт Войти с помощью Bank ID НБУ;

• далее выберите банк, в котором вы обслуживаетесь;

• для авторизации у вас попросят указать номер вашего мобильного телефона и дать согласие на передачу банком ваших персональных данных в Пенсионный фонд;

• После подтверждения и успешной идентификации вас автоматически перенаправит к персональному кабинету на веб-портале Пенсионного фонда Украины.

Если же вы хотите авторизоваться для проверки страхового стажа с помощью логина и пароля, их следует получать в территориальном органе Пенсионного фонда и лично подать туда соответствующее заявление. Перечень органов ПФУ с их адресами, куда можно лично обратиться за паролем и логином, можно найти по ссылке.