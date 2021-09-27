Как проверить свой страховой стаж в Украине онлайн – подробная инструкция

Шаг 1. Переходим на веб-портал или загружаем мобильное приложение
Для начала нужно перейти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины по ссылке portal.pfu.gov.ua.
Также есть возможность скачать мобильное приложение Пенсионный фонд в магазинах приложений Google Play или App Store.
Шаг 2. Выбираем удобный способ для проверки страхового стажа
После перехода на веб-портал или загрузки мобильного приложения следует авторизоваться удобным для вас способом.
На веб-портале это можно сделать через пункт главного меню Вход, в котором пользователю предложат возможные варианты.
В мобильном приложении сразу открывается меню с перечнем возможных способов авторизации.
Авторизоваться можно тремя способами:
• через электронную цифровую подпись (ключом КЭП);
• по логину и паролю;
• через идентификацию в сервисе ID.GOV.UA.
Шаг 3. Регистрируемся на веб-портале или в мобильном приложении
Перед авторизацией с помощью КЭП нужно получить ключ в одном из Аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК), работу с которым поддерживает портал Пенсионного фонда. Список АЦСК с описанием процедур получения ключа можно найти по ссылке.
В дальнейшем, после получения персонального ключа КЭП, необходимо заполнить поля в соответствующей форме для авторизации:
• указать АЦСК, где был получен ключ;
• выбрать сам ключ (который может находиться на любом носителе, например, флэшке или жестком диске вашего компьютера);
• ввести пароль ключа.
Аналогичная схема действует и в случае, если речь идет о токене (электронном ключе), полученном в одном из Аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК).
В этом случае следует заполнить следующие поля в форме для авторизации: выбрать АЦСК, где был получен ключ; выбрать тип носителя (то есть тип электронного ключа из перечня возможных); указать наименование носителя и пароль.
Ключ КЭП также может быть записан в электронном пенсионном удостоверении (ЭПУ), при наличии такового. Такой ключ создается автоматически в процессе подготовки вашего личного ЭПУ в органе Пенсионного фонда. Вам следует запомнить PIN-код, который был установлен при получении ЭПУ.
При использовании электронного удостоверения также понадобится ридер смарт-карт (устройство, с помощью которого считываются данные с вашего ЭПУ в форме банковской карты).
Для авторизации через сервис ID.GOV.UA следует:
• нажать кнопку Войти по ID.GOV.UA;
• после этого вас перенаправит к странице, где нужно выбрать пункт Войти с помощью Bank ID НБУ;
• далее выберите банк, в котором вы обслуживаетесь;
• для авторизации у вас попросят указать номер вашего мобильного телефона и дать согласие на передачу банком ваших персональных данных в Пенсионный фонд;
• После подтверждения и успешной идентификации вас автоматически перенаправит к персональному кабинету на веб-портале Пенсионного фонда Украины.
Если же вы хотите авторизоваться для проверки страхового стажа с помощью логина и пароля, их следует получать в территориальном органе Пенсионного фонда и лично подать туда соответствующее заявление. Перечень органов ПФУ с их адресами, куда можно лично обратиться за паролем и логином, можно найти по ссылке.
Шаг 4. Проверяем данные о страховом стаже
Для этого можно выбрать раздел Данные из реестра застрахованных лиц на веб-портале и нажать в нем кнопку Вход для авторизации.
Или же можно сразу попасть в свой кабинет после авторизации одним из трех способов на главной странице портала (пункт меню Вход) или в мобильном приложении.
В персональном кабинете вы увидите:
• свои персональные данные (дата рождения, пол, налоговый номер и т.п.);
• страховые данные (общий страховой стаж, последнюю дату, за которую уплачены страховые взносы и т.д.);
• данные о заработной плате;
• информацию об электронной трудовой книжке;
• данные о листах нетрудоспособности и прочее.
В правой части экрана вы увидите статус застрахованного лица, а в левой – данные о страховом стаже по годам.
Шаг 5. Проверяем актуальность информации
В личном кабинете стоит внимательно проверить актуальность приведенной там информации.
При необходимости есть возможность подать Анкету для изменения данных в реестре застрахованных лиц, добавив туда необходимые документы. Это можно сделать в разделе Коммуникации с ПФУ (подраздел – Анкета для изменения данных в реестре застрахованных лиц).
Шаг 6. Регулярно контролируйте информацию о своем страховом стаже и уплаченных взносах
Соответствующую функцию можно выбрать в пункте Дистанционное информирование.
Так, по желанию вам могут присылать сообщения на мобильный телефон, на адрес электронной почты и так далее.
Стоит отметить, что регистрация на веб-портале осуществляется только один раз. В дальнейшем доступ к услугам, просмотру данных, получению выписок возможен после авторизации.