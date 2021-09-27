С середины недели синоптики прогнозируют похолодание ночью, хотя днем ​​будет еще тепло и сухо.

Такую погоду в Украине предопределяет антициклон из северных широт, действие которого будет усиливаться. В среду его центр сместится к Левобережью. Поэтому в большинстве регионов атмосферное давление будет расти, облаков станет меньше.

При таких условиях в большинстве областей возможны заморозки.

В частности в среду, 29 сентября, на северо-востоке страны, а в четверг, 30 сентября, также и в северных, восточных и центральных областях (на поверхности почвы), в северо-восточных областях (местами и в воздухе) — заморозки от 0 до -5.

В то же время днем ​​температура будет повышаться до +10 — +18.

В целом эта неделя порадует украинцев отсутствием осадков и солнечными днями.

Подробный прогноз погоды на неделю в Украине — на Фактах ICTV.