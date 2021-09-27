Зеленский внес в Раду законопроект о социальной и правовой защите политзаключенных

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей.

Его цель — создать законодательные механизмы для социальной и правовой защиты политзаключенных и членов их семей.

В частности, документ предусматривает создание Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины, а также определяет его полномочия. Ей предлагают предоставить право подавать запросы, чтобы получать, проверять или уточнять информацию, необходимую для принятия обоснованного решения по указанному вопросу.

Также президент зарегистрировал в парламенте связанные с предыдущим законопроекты. Один из них предусматривает введение административной ответственности за невыполнение требований комиссии. Другой — внесение изменений в Налоговый кодекс относительно доходов, полученных в соответствии с законом О социальной и правовой защите политзаключенных и членов их семей.

На днях президент Украины Владимир Зеленский передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу список из почти 450 украинцев, которых незаконно удерживает Россия.

Это произошло во время встречи в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США).

Речь идет о списке украинцев, удерживаемых как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины — в Крыму и на Донбассе. Зеленский попросил Гутерриша помочь в освобождении заключенных.