Министерство образования и науки Украины до 11 октября собирает замечания и предложения к проекту акта об условиях поступления в высшие учебные заведения в 2022 году.

Во время предстоящей вступительной кампании МОН, учитывая предыдущий опыт, обещает упростить процедуру подачи заявлений для поступления, используя современные цифровые подходы.

– Система высшего образования Украины – важная составляющая развития технологий нового поколения. Поэтому все изменения предусмотрены для развития системы высшего образования в целом и становления конкурентоспособности университетов страны, – говорит министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Что предлагают изменить во время вступительной кампании-2022:

расширить возможности для дополнительного набора на контракт бакалавров по дневной форме получения образования;

получения образования; усовершенствовать распределение объема государственного заказа по отраслям знаний, межотраслевым и подотраслевым группам ;

; сократить перечень бумажных копий документов для абитуриентов, которые подают заявления в бумажной форме (теперь не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования);

для абитуриентов, которые подают заявления в бумажной форме (теперь не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования); для специальностей 05 Социальные и поведенческие науки, Журналистика 06, 07 Управление и администрирование, 08 Праве, 28 Публичное управление и администрирование, 29 Международные отношения ввести единое профессиональное вступительное испытание в магистратуру с использованием технологий ВНО;

с использованием технологий ВНО; усилить роль математики при поступлении в учреждения высшего образования, изменив перечень обязательных предметов для некоторых специальностей;

в учреждения высшего образования, изменив перечень обязательных предметов для некоторых специальностей; для поступающих на специальности области знаний 22 Здравоохранение использовать результаты интегрированного экзамена КРОК-М вместо профессионального испытания (при условии, если они его сдавали).

Замечания и предложения к проекту нужно присылать в форме сравнительной таблицы.

Отправлять их нужно на почту kernychna@mon.gov.ua (ответственное лицо – Кернична Анжелика, государственный эксперт директората высшего образования и образования взрослых, тел. (044) 481-32-67).