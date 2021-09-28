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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Потепление до +17, солнечно и без осадков: погода в Украине 29 сентября

Потепление до +17, солнечно и без осадков: погода в Украине 29 сентября

Погода в Украине 29 сентября приятно удивит местных жителей. В течение суток будет солнечно, а ближайшие дни дождей не ожидается.

По данным Укргидрометцентра, такая погода сохранится на всей территории Украины. Как для осеннего сезона, во всех регионах будет преимущественно тепло.

Погода на 29 сентября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Может быть восточный ветер, скорость которого будет достигать около 3-8 м/с. В некоторых областях скорость этот показатель будет несколько выше — около 5-10 м/с.

29 сентября днем ​​столбики термометра будут показывать на юге — от +14 до +16, на востоке — от +11 до +13, в центре — от +11 до +13, на севере — от +13 до +15, на западе — от +13 до +18.

Погода на 29 сентября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Теплее всего будет в западных и южных областях Украины, а холоднее — в северных, восточных и центральных регионах.

В Киеве ожидается сухая погода — в ближайшую неделю в столице не будет дождей. Температура в городе преимущественно будет держаться на уровне от +11 до +13.

Погода на 29 сентября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Ночью станет значительно холоднее — температура достигнет максимально до +10 в отдельных регионах. На юге — от +8 до +10, на востоке — от +5 до +7, в центре — от +5 до +7, на севере — от +3 до +5, на западе — от +4 до +6.

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