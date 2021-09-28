Погода на 29 сентября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 29 сентября приятно удивит местных жителей. В течение суток будет солнечно, а ближайшие дни дождей не ожидается.

По данным Укргидрометцентра, такая погода сохранится на всей территории Украины. Как для осеннего сезона, во всех регионах будет преимущественно тепло.

Может быть восточный ветер, скорость которого будет достигать около 3-8 м/с. В некоторых областях скорость этот показатель будет несколько выше — около 5-10 м/с.

29 сентября днем ​​столбики термометра будут показывать на юге — от +14 до +16, на востоке — от +11 до +13, в центре — от +11 до +13, на севере — от +13 до +15, на западе — от +13 до +18.

Теплее всего будет в западных и южных областях Украины, а холоднее — в северных, восточных и центральных регионах.

В Киеве ожидается сухая погода — в ближайшую неделю в столице не будет дождей. Температура в городе преимущественно будет держаться на уровне от +11 до +13.

Ночью станет значительно холоднее — температура достигнет максимально до +10 в отдельных регионах. На юге — от +8 до +10, на востоке — от +5 до +7, в центре — от +5 до +7, на севере — от +3 до +5, на западе — от +4 до +6.