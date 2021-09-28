Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. В результате обстрелов боевиков украинский военнослужащий получил ранение.

По данным штаба ООС, наш защитник сейчас находится в медицинском учреждении. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

В течение суток наемники Российской Федерации восемь раз нарушили тишину. В штабе ООС отметили, что интенсивность боевых действий на линии соприкосновения возросла по сравнению с прошлыми сутками.

Боевики вели огонь возле нескольких населенных пунктов. Среди них — Попасная, Екатериновка, Новолуганское, Золотое-4 и Причепиловка.

Боевики РФ стреляли из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

С начала этих суток российско-оккупационные войска дважды нарушили тишину. Боевики вели огонь в направлении Крымского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе ООС отметили, что украинские военные открывали огонь, заставив врага прекратить стрелять. Наши защитники контролируют ситуацию в зоне ООС и продолжают сдерживать вооруженную агрессию Российской Федерации.