По состоянию на 28 сентября в Украине ученики более 3 300 школ учатся на дистанционной форме обучения.

Еще в конце прошлой недели, 23 сентября, количество учебных заведений, где ученики учатся удаленно, достигало более 4 600.

– Мы видим, что за три рабочих дня цифры изменились, потому что улучшилась статистика вакцинации наших педагогов, – отметила в эфире одного из телеканалов заместитель министра образования Вера Роговая.

Пока же под пристальным контролем Министерства образования Украины – шесть областей: Львовская, Винницкая, Одесская, Ровенская, Ивано-Франковская и Волынская.

В этих регионах более 40% школ учится дистанционно.

Лидером по уровню вакцинации против коронавируса сейчас является Киев, Сумская, Луганская, Донецкая, Харьковская, Черкасская области.

На прошлой неделе во Львове представители городской власти пообещали не закрывать на карантин учебные заведения, если вакцинированные учителя предоставят доказательства того, что переболели коронавирусом, или каждые сутки будут делать ПЦР-тесты за свой счет.

После такого объявления в пунктах вакцинации за короткий промежуток времени сделали прививки более 700 человек.

23 сентября в Украине начали действовать правила желтой зоны адаптивного карантина.

В соответствии с новыми карантинными ограничениями учебные заведения будут работать в обычном режиме только при наличии минимум у 80% работников желтого (прививка одной дозой дводозной вакцины) или зеленого сертификата (полный курс вакцинации), отрицательного результата ПЦР-теста или документа о выздоровлении от Covid-19.