Министерство юстиции Украины выставило на продажу еще три тюрьмы в Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Как сообщил министр юстиции Денис Малюська, тюрьмы передали Фонду государственного имущества Украины для продажи на аукционе.

– Говорят, что цены на классическое жилье в последнее время постоянно растут… Есть деньги – покупайте лучше тюрьмы! Мы как раз еще три тюрьмы передали ФГИУ для продажи на аукционе, — отметил глава Минюста.

Малюська уточнил, что новые аукционы ожидаются уже осенью.

На продажу будут выставлены:

• Ковельская воспитательная колония в Волынской области, расположенная на земельном участке площадью 4,86 га. Стартовая цена составляет 41,62 млн грн. Состояние колонии Малюська описал словами “заезжай и живи”.

• Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 в селе Тростянец Долинского района, которое занимает площадь 67,4 га. Стартовая цена составляет 7,86 млн грн.

• Николаевская исправительная колония №50, которая находится в селе Держев Львовской области и занимает площадь 15,5 га. Стартовая цена составляет 17,12 млн грн.

По словам министра юстиции, также остаются актуальными предложения о приобретении Южной исправительной колонии №51 в Одессе и Ирпенского исправительного центра в Киевской области, которые были выставлены на продажу ранее. Стартовая цена колонии в Одессе составляет более 223 млн грн, а исправительного центра – 220,2 млн грн.

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Ранее в Украине стартовала так называемая распродажа тюрем. Первым выставленным на продажу объектом стал Ирпенский исправительный центр в Киевской области. Из-за отсутствия предложений учреждение выставляли на продажу уже несколько раз, однако покупателя пока не нашлось.

В то же время в начале июня на аукционе впервые продали имущество колонии в рамках Большого распродажи тюрем. За более чем 300 млн грн продали Львовскую исправительную колонию №48.

Источник: Денис Малюська

Фото: Денис Малюська, Depositphotos