Почти 6 тыс. школ в Украине пока не достигли необходимого показателя вакцинации сотрудников от коронавируса.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

– По данным, которые мы собрали из регионов, около 6 тыс. учреждений среднего образования в Украине еще не достигли показателей вакцинации своих сотрудников от Covid-19, которые рекомендованы правительством, — отметил Ляшко.

Министр напомнил, что для работы офлайн в красной зоне карантина все работники учебного заведения должны пройти полный курс вакцинации.

Согласно данным Ляшко, по состоянию на сейчас более чем в 900 школах 100% сотрудников получили хотя бы одну прививку.

– Находясь в желтой зоне эпидемиологической опасности, больше чем 900 школ достигли 100-процентного охвата сотрудников вакцинацией, хотя бы одной дозой вакцины. Соответственно, полный курс вакцинации они завершат уже в ближайшее время, и смогут работать даже при внедрении красного уровня, — подчеркнул Ляшко.

Глава Минздрава обратил внимание, что на сегодняшний день Украина почти пересекла отметку в 10 тыс. случаев коронавируса в сутки. По прогнозам Ляшко, это может произойти совсем скоро, поскольку на ситуацию с Covid-19 в нашей стране влияет штамм Дельта.

Как проинформировали в Министерстве образования и науки Украины, по состоянию на 29 сентября уже вакцинированы более 452 тыс. работников школ (из них полный курс получили почти 280 тыс., или 42,7%). В то же время вообще не вакцинированы 203 тыс. (или 31%).

Лучшие показатели вакцинации сотрудников школ демонстрируют Полтавская (58,5%), Черкасская (56%), Киевская (52,8%), Житомирская (52,5%), Винницкая (52,4%) области и Киев (55,4%).

А наименьшие показатели вакцинации – в Ровенской (46,6%), Львовской (44,3%), Одесской (43,9%) и Ивано-Франковской (41%) областях.

Как известно, сейчас вся территория Украины находится в желтой зоне карантина.

Согласно новым правилам, которые ввело правительство, в желтой зоне работать в офлайн-режиме могут те учебные заведения, не менее 80% работников которых вакцинированы от коронавируса хотя бы одной дозой. В противном случае учебное заведение должно перейти на дистанционное обучение.