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Факты / Украина / Общество
Юлія Соколова |

Кабмин одобрил проект космической программы Украины до 2025 года: о чем она

Земля

Кабинет министров одобрил законопроект о научно-технической космической программе Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает реализацию ряда задач.

Программу подготовило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности совместно с Государственным космическим агентством Украины.

Оптимальным вариантом для реализации программы в правительстве определили модель, при которой государство будет развивать собственные мощности в космической отрасли, привлекая частные компании и международные инвестиции.

В программе определены шесть ключевых задач, одной из которых является осуществление космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны Украины. Речь идет о достижении силами нацбезопасности (в частности Вооруженными силами Украины) возможностей эффективно использовать космические технологии.

Также среди задач – создать космические системы наблюдения Земли; разрабатывать ракетно-космическую технику; проводить научные исследования в космической сфере; внедрять космические технологии на рынке услуг; обеспечить правовую, научную и информационную поддержку программы.

Программа предусматривает:

• создание космической системы наблюдения Земли;

• создание группы космических аппаратов;

• обеспечение использования информационных сервисов европейской навигационной спутниковой системы EGNOS/Galileo на территории Украины;

• создание космических ракетных комплексов и их отдельных составляющих (в частности, ракет-носителей легкого и среднего класса для морского, наземного и воздушного стартов);

• создание космических систем мониторинга околоземного пространства;

• разработку Лунного модуля и тому подобное.

Профинансировать программу планируют как за средства государственного бюджета, так и привлечь другие источники, не запрещенные законом.

По оценкам Кабмина, для реализации космической программы в 2021-2025 годах необходимо 40,78 млрд грн. Из них 15,76 млрд грн хотят выделить из госбюджета.

Теперь законопроект должна рассмотреть и принять Верховная Рада Украины.

Стоит отметить, что Украина планирует запустить собственный спутник в космос в декабре 2021 года. О планах вывести на орбиту Земли спутник Сич 2-30 (2-1) до конца этого года еще в феврале сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Он отмечал, что это будет способствовать решению ряда задач в сферах экономики, силовых структур, а также поможет сэкономить бюджетные средства. Ведь сейчас Украина покупает услуги, предоставляемые подобными аппаратами, у других стран.

Конструкторское бюро Южное им. М.К. Янгеля уже заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH по выводу на орбиту космического аппарата Сич-2-30.

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Источник: Кабмин

Фото: Depositphotos

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