В четверг, 30 сентября, в Украину вернется осенняя прохлада, однако в большинстве регионов страны будет сухо. Дожди ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях.

Днем температура воздуха ожидается от +11 на востоке до +17 – на западе. Ночью синоптики прогнозируют от +3 до +10 по Цельсию.

Подробнее о прогнозе погоды в регионах Украины по состоянию на четверг, 30 сентября, читайте в материале Фактов ICTV.

Погода в регионах

В западных областях Украины ожидается самая теплая погода, однако там возможны дожди. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от +14 до +17, а ночью – от +3 до +10 градусов.

Жителям центральных областей стоит ожидать осеннюю погоду, но без существенных осадков. Днем столбики термометров покажут от +12 до +16, а ночью похолодает: +3 — +5.

На севере страны прогнозируется переменная облачность и прохладная погода. Днем воздух прогреется до отметок от +12 до +14, а ночью — от 3 до 5 по Цельсию.

В восточных областях будет холоднее всего, хотя осадков и там не ожидается. Днем температура воздуха будет колебаться от +11 до +15 градусов, а ночью, как и в большинстве других регионов, — +3 — +5.

На юге синоптики также прогнозируют сухую и облачную погоду. Днем столбики термометров покажут от +13 до +15 по Цельсию, а ночью – от 3 до 8 градусов тепла.

Киевлян в последний день сентября также ждет сухая погода и переменная облачность. Днем воздух в столице прогреется до отметок +13 — +15, а ночью похолодает – синоптики прогнозируют от 4 до 6 градусов тепла.